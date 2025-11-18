蕭旭岑談兩岸路線提「一國兩區」 劉世芳：憲法沒有解釋的空間

內政部長劉世芳。（資料照片） 圖：金大鈞/攝

[Newtalk新聞] 馬英九基金會執行長蕭旭岑昨（17）日接受黃光芹網路節目「中午來開匯」專訪指稱，他目前的任務就是協助常黨主席鄭麗文黨務運作，而鄭麗文的兩岸路線為回歸中華民國憲法這部「一中憲法」，跟前主席馬英九的路線並無不同。特別值得關注的是，除了捍衛「九二共識」外，他還到「一國兩區」治理方式，兩岸才能追求共同的政治基礎。內政部長劉世芳今（18）日回應「我不清楚他的詮釋是什麼」，但憲法規定非常清楚，尤其是增修條文，「我們按照增修條文做行政處理、按照規定進行」。

媒體追問「『一國兩區』在憲法框架內嗎？」劉世芳回應，就如同《國籍法》限制還是一樣，擔任民選公職就必須放棄中華民國以外的其他國籍，「沒有解釋空間」。

此外，花蓮縣富里鄉學田村前村長鄧萬華為在台陸配，先前因違反國籍法遭解職後提起訴願，花蓮縣政府訴願審議委員會近日決議撤銷原處分，同時要求富里鄉公所另為適法處理。

劉世芳說，內政部尚未收到花蓮縣政府和富里鄉公所的訴願決定書，後續會請工作人員前往當地了解狀況，但根據現行國籍法第20條規定，我國民選公職當選1年之內，必須放棄中華民國以外的其他國籍，內政部也是依此規定要求地方政府辦理解職。

