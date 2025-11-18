蕭旭岑談鄭麗文兩岸路線喊「一國兩區」 劉世芳：憲法沒有解釋的空間

內政部長劉世芳表示，她不清楚蕭旭岑的詮釋是什麼，但是我國憲法規定非常清楚，特別是憲法增修條文。資料照，李政龍攝



國民黨副主席蕭旭岑昨日（11/17）拋出「一國兩區」說法，強調國民黨前主席馬英九和現任主席鄭麗文的路線一致，都是回歸中華民國憲法這部「一中憲法」，在「一國兩區」與原汁原味「九二共識」基礎上，追求兩岸對話和解、維持溝通。內政部長劉世芳今日（11/18）在立法院受訪時回應，她不清楚蕭旭岑的詮釋是什麼，但是我國憲法規定非常清楚，特別是憲法增修條文。

蕭旭岑昨日接受網路節目專訪時，談及鄭麗文的兩岸路線，表示兩岸交流必須回到中華民國憲法，也就是所謂的一中憲法，強調「回到憲法包含一國兩區的規定，我們才能確保跟中國有共同的政治基礎」。

針對蕭旭岑的說法，劉世芳今日在立法院受訪時表示，她不清楚對方的詮釋為何，但我國憲法規定非常清楚，「尤其是憲法增修條文，我們都按照憲法增修條文。」媒體追問，一國兩區是否在憲法框架內，劉世芳重申，擔任我國民選公職，必須放棄中華民國以外的其他國籍，「這個沒有解釋的空間」。

至於中配鄧萬華2022年當選花蓮富里鄉學田村長，卻因未放棄中國國籍，今年8月1日被富里鄉公所解職，鄧萬華向花蓮縣府提出訴願後，縣府訴願委員會日前做出「撤銷原處分」，劉世芳對此表示，內政部目前尚未收到花蓮縣府和富里鄉公所對此次訴願的決定書，無從查考其內容，她會請內政部工作人員到地方政府了解狀況。

劉世芳強調，「國籍法」解釋的主管機關在內政部，根據「國籍法」第20條規定，民選公職當選者在就（到）職之日起一年內，要放棄中華民國以外的他國國籍。內政部是依此規定來要求地方政府處理解職的動作。

