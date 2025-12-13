蕭旭岑請辭公視董監審查委員 國民黨團推許良源遞補

（中央社記者郭建伸台北13日電）國民黨副主席蕭旭岑原任第8屆公視董監事審查會委員，不過蕭旭岑表達請辭，國民黨團改推舉台灣民間反詐騙協會理事長許良源遞補遺缺，名單8日送交立法院議事處後，已送12日立法院會備查。

財團法人公共電視文化事業基金會第7屆董事、監察人任期於今年5月19日屆滿，行政院函請立法院籌組公視基金會第8屆董事、監察人審查委員會，並請各黨團推薦審查委員人選，比例為國民黨團推薦7人、民進黨團推薦7人、民眾黨團推薦1人。

根據立法院議事處今年初彙整資料，國民黨團推薦馬詠睿、羅國俊、潘祖蔭、吳永乾、廖元豪、陳宜民、蕭旭岑；民進黨團推薦翁秀琪、黃世鑫、張烽益、陳東升、蘇正平、蕭新煌、蔡茂寅；民眾黨團推薦杜聖聰。

不過國民黨團8日發函給立法院議事處，指黨團原推舉的蕭旭岑請辭公視基金會第8屆董事、監察人審查委員會委員，因此推舉許良源遞補。根據資料簡歷，許良源為台灣民間反詐騙協會理事長。

立法院會12日報告事項裡，其中就包含國民黨團所提的公視基金會第8屆董監審查委員異動名單。（編輯：蔡素蓉

）1141213