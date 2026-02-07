蕭旭岑諷谷立言「只比科長大一點」 藍綠政治人物說法一次看

國民黨副主席蕭旭岑批評AIT處長谷立言在國務院體系「只比科長大一點」，引發各界撻伐。（資料照片／ 陳愷巨攝）





1.25兆元國防特別條例草案，在立法院頻遭在野黨杯葛，至今尚未付委審議。美國在台協會台北辦事處（AIT）處長谷立言與美國國務院日前公開力挺院版國防預算，卻遭國民黨副主席蕭旭岑批評谷在國務院體系「只比科長大一點」，引發各界撻伐。對此，立法院副院長江啟臣表示，谷立言的身分，若分別按美國國務院、軍方等級表來看，為大使、中將層級。

總統賴清德日前提出8年1.25兆元國防特別條例，卻屢遭在野黨杯葛，至今尚未付委審議，不僅美國參議員韋克爾等人批評台灣的在野黨令人失望，谷立言與美國國務院也公開力挺院版國防預算。

廣告 廣告

AIT處長層級之爭延燒 江啟臣、盧秀燕回應了





蕭旭岑則質疑美國干預內政，並批評美國在台協會（AIT）處長谷立言在國務院體系「只比科長大一點、連司長都不是」，卻對台灣指手畫腳、要求過多，相關言論引起撻伐。





對此，江啟臣今受訪表示，谷立言是AIT處長，依照美國國務院行政等級表，應該是大使層級；若對照美國軍方層級，谷應該是中將層級。他強調，外交是相互尊重，民主國家內部政治應該透過黨派對話、協調、協商，做出對台灣、對人民最有利的共識。





台中市長盧秀燕則回應，台美關係從來都不是小事，尤其美中台三角關係，關係到台灣的安全、兩岸的和平，還有區域的繁榮和穩定，因此應更加重視，並不斷的爭取國際間的支持。

「科長說」挨轟 陳其邁、吳思瑤接力開轟

高雄市長陳其邁則指出，台灣外交處境艱難，應對支持的朋友彼此尊重，情緒性字眼大可不必。他認為，以「科長」稱呼對方也是不恰當、不禮貌的說法；外交工作應回歸實質推動與互信互動，在彼此尊重的基礎上進行。





民進黨立委吳思瑤則直言，蕭旭岑赴中返台後，彷彿接受中國的指令，開始在台灣大打「疑美論」，批評美方在台從事外交工作的資深外交官。她指出，AIT在台灣最高的代表層級就是處長，不論藍綠誰執政，基於外交專業與禮節，都會對AIT的處長非常尊重。

吳思瑤提及，谷立言昨天跟盧秀燕、江啟臣同台，「難道蕭旭岑是在打臉盧媽媽，或是江副院長所見面的人層級不夠嗎？是要打臉自己的國民黨人士嗎？」她要問國民黨和蕭旭岑對，對於中國長期介入台灣內政與選舉，並說三道四，這些國民黨都視而不見嗎？





吳思瑤最後批評，蕭旭岑去了中國後，就成了中國的傳聲筒，蕭所有的說法已完全驗證，「現在王滬寧叫他往左，他就往左；習近平叫國民黨往右，他們就往右。」（責任編輯：王晨芝）





更多上報報導

蕭旭岑批AIT對台灣內政「說三道四」 諷谷立言：只比科長大一點

「鄭習會」有譜？ 蕭旭岑抵台喊：更高層接觸將水到渠成

蕭旭岑北京會見王滬寧 批「抗中保台」變「媚美賣台」