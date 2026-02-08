蕭旭岑諷AIT處長掀眾怒 鄭麗文緩頰：非常重視跟美方溝通機會

國民黨副主席蕭旭岑。 圖：張良一/攝（資料照）

[Newtalk新聞] 就行政院提出的國防特別軍購預算在立法院擱置，引發美國在台協會（AIT）與美國參議院關注，並對在野黨提出批評，國民黨副主席蕭旭岑日前脫口，AIT處長谷立言在美國國務院體系只比科長大一點，搞不好連司長都不是。國民黨主席鄭麗文今（8日）則緩頰稱，他們只是擔心下情是不是能如實上達，其實，國民黨重視且抓住每一個可以跟美國溝通的機會。

蕭旭岑日前接受廣播節目專訪期間，他稱，美國政客對台灣內政說三道四，此風不可長。他擔任國民黨副主席以來，跟美方官員見了幾次，有美國來的也有台灣在地的，這些官員都關心軍購，他只跟美方官員表達，第一美國是不是民主國家，是不是尊重國會對政府預算的審查？既然都是，為何對台灣不能尊重？

蕭旭岑更稱，現實問題是美國人「壓力山大」，別說民眾，一般黨內同志也不見得知道放話罵在野黨的那些美國參議員是何方神聖，這些只是議員而已；而立言在美國國務院體系只比科長大一點，搞不好連司長都不是。

就蕭旭岑的言論，甚至引發國民黨內不滿，從台中市長盧秀燕到立法院副院長江啟臣都提出反駁。鄭麗文今受訪回應，她上任國民黨主席3個月，對來自美國國會、智庫或官方代表，她都積極地跟對方溝通說明，讓大家都能得到全貌，美方非常希望她到華府與大家做進一步的對話溝通，目前是非常良性的發展。

鄭麗文更批評，民進黨對外一直沒有把整體台灣利益擺在優先，反而透過對外操弄，來製造國內政黨的嫌隙和對立，這是很不應該的。她希望，台灣內部應該透過正常的民主程序來進行朝野溝通，而不是一概黑箱。對外溝通中，又把黑鍋都甩給在野黨，這樣製造內部分裂，無助團結台灣，也無助於深化對美關係，所以對於民進黨這主惡意操作非常要不得！

對於美方不滿在野黨阻擋軍購預算。鄭麗文表示，大家多慮了，不需要過度解讀，事實上，一個軍購預算並不能代表整個台美關係。其中的問題是，這中間有重大的資訊落差，很明顯，美方被民進黨政府嚴重誤導，而國民黨希望美方真正了解台灣的現況。

鄭麗文主張，問題的癥結出在總統賴清德身上，從去年搞了整年的大罷免，又一直透過政治鬥爭手段杯葛國會，即便大罷免失敗也沒有任何反省，反而變本加厲對國會通過的法案、預算杯葛到底，今天台灣陷入嚴重的憲政僵局，才會導致總預算和國防特別軍購預算都沒辦法進到立法院。解鈴還須繫鈴人，賴清德應該放下偏執、停止無理取鬧的憲政對峙，遵守立法院三讀通過的法案，那行政院提出的預算都能進到立法院。

