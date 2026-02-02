蕭旭岑謝中共支持國共論壇 抵北京稱「感受冬日暖陽」

蕭旭岑（中）上午出發中國。

國民黨副主席蕭旭岑今（2日）率團前往中國，出席睽違9年的「兩岸交流合作前瞻論壇」，他抵達後表示，北京的冬日暖陽如同兩岸關係回暖，也透露黨主席鄭麗文交付的重啟兩黨溝通平台任務。

蕭旭岑與國政基金會副董事長李鴻源今日率團前往中國北京參加「兩岸交流合作前瞻論壇」，一行人下午抵達下榻酒店，蕭受訪時表示，到北京感受到冬日暖陽，如同兩岸關係的回暖，雖然目前仍處於相對冰封狀態，但暖意已顯露，是好現象。

蕭旭岑還感謝中共中央台辦大力支持，國共兩黨正式重啟重要論壇智庫的對接，意義重大，他透露，鄭麗文交付任務，首要是重啟兩黨溝通平台，同時帶領台灣產業及各專業領域的專家學者，與中國夥伴積極討論、凝聚共識並促進合作。

對於外界關注此行是否影響國民黨選舉，蕭旭岑強調，台灣多項民調顯示，支持兩岸恢復溝通交流的比例將近9，顯示為台灣主流民意，黨內同志也充分理解與支持。





