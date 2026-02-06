蕭旭岑譏谷立言「只比科長大一點」汪浩：國民黨精神分裂最佳寫照

國民黨副主席蕭旭岑。 圖：張良一/攝（資料照）

[Newtalk新聞] 藍白立委不斷封殺行政院提出的1.25兆國防特別預算，美國在台協會（AIT）數度表態支持該版本，國民黨副主席蕭旭岑竟公開譏諷AIT處長谷立言「只比科長大一點而已，搞不好連司長都不是」。對此，作家汪浩表示：「國民黨如今最大的問題，不在於外界批評，而在於內部已清楚分裂成『親美』與『反美』兩條路線，而且毫不掩飾、彼此矛盾。」

汪浩發文寫道，蕭旭岑對谷立言展開人身攻擊，貶低其官階、指控其干預內政，實質是在宣洩反美情緒，向北京遞出「美國的關切可以無視，國防預算可以杯葛」的政治訊號，但同時台中市長盧秀燕三度接見谷立言，感謝美方肯定台中產業實力；立法院副院長江啟臣不僅與谷立言合影寒暄，還主動對外轉述台美關稅談判時程，努力展現自己「能與美國對話」。

汪浩指出：「若谷立言真如蕭旭岑所言『只比科長大一點』，那這些地方諸侯與黨內要角又何必如此靠攏？這不是路線之爭的正常辯論，而是赤裸裸的雙重標準：對內、對支持者操作反美論述，迎合親中情緒；對外、對地方選民，則急忙維持親美形象，避免承擔後果。」

汪浩續指：「國民黨一邊攻擊美國駐台代表，一邊又離不開美國的安全、經貿支持，這種自相矛盾，正是精神分裂的最佳寫照。美國看得很清楚，問題不在谷立言，而在國民黨究竟要站在哪一邊。親美是假象，反美是真心，路線分裂不解決，只會讓國民黨在國際上越來越失去信用。」

