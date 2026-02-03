蕭旭岑赴中國談五大產業！帶一堆台灣專家「交流」 他驚喊：氣味不太對

政治中心／施郁韻報導

國民黨副主席蕭旭岑2日率領國共智庫論壇訪問團抵達中國。（圖／翻攝畫面）

國民黨副主席蕭旭岑2日率領國共智庫論壇訪問團抵達中國，出發前表示，此次交流重點涵蓋觀光、精密機械、醫療、能源及防災等五大產業，探尋兩岸合作契機。對此，政治工作者周軒臉書質疑「我怎麼想都覺得氣味不太對」。

蕭旭岑率團到北京進行「國共智庫論壇」，在桃園機場出發時，點出這一次國民黨要跟中國「交流」的產業，主要包括「觀光產業、精密機械、醫療，以及各項能源、防災」。蕭旭岑表示，要看看中國在這些產業上面，能不能跟台灣有合作的機會。

周軒在臉書發文指出，台灣精密機械產業在全球排名前10名，台灣的精密機械是可以用來製造衛星跟飛彈的，「這一點，美國知道，烏克蘭也知道，中國更不會不知道。」

周軒接著說，台灣的醫療無論是在科技還是品質上面，也是全世界名列前茅的，中國醫療則是一個黑影重重的狀態，而能源與防災更是國家關鍵基礎設施的兩大支柱，「我們到底要跟中國合作什麼？」

周軒表示，最重要最重要的一點，台灣剛與美國談定15%的關稅協議，雖然立法院還沒審，可是美國需要台灣的地方，恰好就是台灣是可以幫助美國減少依賴「紅色供應鏈」的主要盟友，但國民黨帶了台灣一群各產業專家，稱要去跟中國談「產業合作」，直言「我怎麼想都覺得氣味不太對。」

