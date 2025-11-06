蕭旭岑赴中會見宋濤、國台辦稱「願與國民黨共謀統一」...汪浩諷藍營「歡天喜地自掘墳墓」、喝滅黨的送葬酒

國民黨副主席蕭旭岑上任前夕，赴中會見中國國台辦主任宋濤。國台辦昨（5日）表明，願在堅持九二共識、反對台獨的共同政治基礎上，與國民黨在內的台灣各政黨為國家共謀統一。對此，英國牛津大學國際關係博士汪浩今（6日）質疑，「國共是『共謀統一』，還是國民黨被共產黨統一？」

汪浩今日於臉書以「國共是『共謀統一』，還是國民黨被共產黨統一？」為題撰文指出，第三次國共合作，看似「為中華民族謀復興」，其實是國民黨自掘墳墓的開場曲。他提到，當年國共第一次合作，國民黨遭共產黨「借殼上市」；第二次合作，國民黨被迫「攜家帶眷」逃難台灣，「如今第三次國共合作若真上演，恐怕剩下的國民黨不是『反台獨』，而是『被統一』」。

汪浩表示，國民黨副主席蕭旭岑剛赴中，國台辦便高喊「為國家共謀統一」，口氣親切得像在預告「國民黨回歸祖國懷抱」的喜訊。他直言，「國民黨若真信『九二共識是定海神針』，那麼這根神針釘的，大概是自己最後的棺蓋」。

汪浩也提到，國民黨主席鄭麗文說要「透過和平對話化解矛盾」，「聽來溫柔敦厚，卻讓人想起歷史上那句熟悉的話，『我們都是一家人，只是有的人要先消失』」。汪浩直言，「當國民黨再次與中共把酒言歡，喝的不是友誼，而是滅黨的送葬酒」。

汪浩點出，歷史證明，國共每次「攜手」，國民黨就少一條命。他說，「若真要第三次合作，那也罷，這次就讓歷史徹底完成牠的幽默感，讓國民黨在『和平統一』的掌聲中，光榮地完成歷史任務：自願消失」。最後，汪浩嘲諷，「國民黨歡天喜地自掘墳墓」。

