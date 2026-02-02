蕭旭岑赴京談五大產業！他驚呼：氣味不太對

▲蕭旭岑赴北京要交流「這五大產業」！周軒驚呼：氣味不太對。（圖／記者葉政勳攝，2025.11.01）

[NOWnews今日新聞] 國民黨副主席蕭旭岑今（2）日率領國共智庫論壇訪問團抵達北京，在桃園機場出發前受訪指出，此次交流重點涵蓋觀光、精密機械、醫療、能源及防災等五大產業，探尋兩岸合作契機。然而，政治工作者周軒臉書發文質疑，「我怎麼想都覺得氣味不太對」，這些產業多涉及國家安全與高端技術，在此時機點赴中談合作，恐有技術外流與國安隱憂。

周軒提醒，台灣精密機械產業位居全球前十，且具備製造衛星與飛彈的關鍵實力，戰略地位深受美國與烏克蘭重視。此外，台灣的醫療科技與品質名列前茅，而能源與防災更是國家關鍵基礎設施的兩大支柱。他質疑國民黨帶領各產業專家赴中交流，是否會導致台灣具競爭力的優勢產業與國安機密，在「合作」名義下產生缺口，甚至影響國際盟友對台灣的信任。

台灣近期才與美國談定15%關稅協議，正是因為台灣能協助美國減少對「紅色供應鏈」的依賴，成為全球供應鏈去中化的重要夥伴。周軒分析，在美中競爭加劇且台灣身處防禦紅色供應鏈關鍵地位的當下，國民黨此時率團赴中洽談產業合作，不僅時機敏感，更引發外界對於台灣產業發展方向與國家安全立場的擔憂。

