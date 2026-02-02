蕭旭岑赴國共智庫論壇再喊兩岸是親人 台灣國送機嗆：去團圓不要回來了

記者陳思妤／台北報導

國民黨主席鄭麗文除了高喊「我們都是中國人」之外，日前又公開說，「中國是我們的親人，絕對做不出骨肉相殘的事」。而國民黨副主席蕭旭岑今（2）日率團前往北京，參加2月3日的國共智庫論壇，又稱兩岸當然是親人，當然不應該切割。「台灣國」也到機場要「送機」，大嗆國民黨，如果認為中共是親人的話，「去就不要回來了，你們去好好團圓一下」。

蕭旭岑偕同國民黨國政基金會副董事長李鴻源今日一早率團前往北京參加「兩岸交流合作前瞻論壇」。蕭旭岑也指出，「國民黨主席鄭麗文提及『中國是我們的親人』，根據中華民國憲法規定，我們跟中國本來就不是兩個國家，從歷史文化、血緣跟情感，我們跟對岸本來就不應該切割，兩岸當然是親人，只是在政治上的分歧還沒有解決」。

台灣國也到桃園機場送機，大嗆「國民黨不要做中共走狗」、「假智庫論壇真國共密謀」。

蕭旭岑率團赴國共智庫論壇，台灣國「送機」嗆中共走狗（圖／翻攝畫面）

台灣國理事長陳峻涵受訪時怒轟，蕭旭岑帶隊去中國，但中共的匪軍人民解放軍這麼多飛彈還對著台灣，還嗆聲說要留島不留人、再教育，「結果在這狀況下鄭麗文說中共是我們的親人，這實在是天大的笑話！」

「有親人對自己的人要殺要剮嗎？」陳峻涵批評，蕭旭岑說在九二共識的基礎下要去國共論壇，現在怕被罵就改成智庫論壇，但大家都知道是換湯不換藥，很擔心是不是會密謀，且幾次阻擋軍購、總預算，「很清楚這是一個結構性的黑手」。

陳峻涵指出，台灣國代表台灣社會的質疑來表達憂心跟譴責，他也大嗆，「如果你認為中共是親人的話，那這樣子你去就不要回來了，讓你們去好好團圓一下」。

蕭旭岑率團赴國共智庫論壇，台灣國「送機」嗆不要回來了（圖／翻攝畫面）

