蕭旭岑赴陸交流 又遭綠營抹紅

國民黨候任副主席蕭旭岑（左）二十八日會見大陸國台辦主任宋濤（右）。國民黨強調，推動兩岸和平與交流符合台灣人民利益。（馬辦提供，中央社）

記者王超群∕台北報導

針對民進黨批評國民黨候任副主席蕭旭岑赴大陸是「統戰新階段」；國民黨二十九日回應表示，推動兩岸和平與交流符合台灣人民利益，民進黨不應「逢中必反」，將正常互動抹紅為政治攻擊。

蕭旭岑近日前往大陸，並與國台辦主任宋濤會晤，引發民進黨質疑。蕭回應指出，國民黨推動兩岸和平與和解，符合絕大多數台灣人的利益，民調顯示近九成民意支持維持兩岸溝通。

蕭旭岑批評民進黨執政無法維持台海和平，反而阻止國民黨守護台灣利益，是在拖累台灣。他強調，這類政治惡鬥毫無意義，民進黨政客無能又無恥，應回到理性討論。

國民黨發言人楊智伃表示，國民黨始終以《中華民國憲法》及黨綱為基礎，推動兩岸和平穩定發展，維持合法、有序的交流。她強調，民進黨不應將所有交流貼上「統戰」標籤，更不該操作「抗中保台」選舉語言。

楊智伃指出，國民黨的兩岸政策一貫堅持「親美、和陸、友日」立場，致力降低衝突風險，維護台海安全與民生穩定。她呼籲執政黨回歸務實，停止政治化指控，讓兩岸交流在安全、理性、對等的基礎上持續推進。