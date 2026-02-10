蕭旭岑轟國安人士亂放話 鄭習會傳聞「一路錯到3月」踐踏媒體專業

國民黨副主席蕭旭岑。 圖：張良一/攝（資料照）

[Newtalk新聞] 近期內，媒體報導國民黨主席鄭麗文將與中共總書記習近平會面一事，常有黨政人士放話、北京權威消息。對此，國民黨副主席蕭旭岑今（10）日回應表示，奉勸相關國安人士或黨政人士，不要每個星期天下午就向媒體放話，而且一放就是好幾篇，但內容卻屢屢錯誤，這樣的作法已經嚴重傷害媒體的專業。

蕭旭岑指出，相關放話內容一下稱鄭麗文農曆年前要見習近平，一下又改成農曆年後，現在甚至寫成三月，「我跟同仁開玩笑，以後可能還會有四月、五月、六月的版本，變成一個系列錯誤報導。」他直言，媒體是專業的，不是製造業，不能這樣踐踏自己的專業。

廣告 廣告

蕭旭岑也強調，若國安人士向媒體放話，就應負責任地清楚標示為「國安人士透露」，而不是在標題上寫成「北京權威消息」，「我覺得這樣會傷害媒體的專業」。

針對外界將國民黨貼上「中共代理人」、「影子辦事處」等標籤，蕭旭岑表示，國民黨並不擔心這樣的抹紅操作，「國人都看得很清楚」。他強調，國民黨是在幫台灣產業找出路，幫台灣老百姓找和平，不會因為這些說法而感到畏懼。

蕭旭岑指出，日前隨智庫前往清華大學參訪人工智慧中心，了解到AI技術正被運用於解決癌細胞轉移、阿茲海默症與帕金森氏症等問題，隨著數據快速累積，未來幾年內可能有所突破。他認為，對於台灣許多癌症與失智症家庭而言，若兩岸合作能夠解決這些困境，是否比政治意識形態的口水更為重要。

蕭旭岑表示，過去與中共政協主席王滬寧會面時，討論的都是產業、民生等三大主題，現場也有專家學者在場，並未涉及任何政治性議題。他呼籲外界不要再散布不實消息，刻意將國民黨打成特定政治標籤。

最後，蕭旭岑呼籲賴清德總統與民進黨政府應以民為念，不要每天只操作「抗中保台」，而是為台灣產業尋找出路。他指出，像AI應用於醫療若能有所突破，兩岸共享研究成果，對台灣社會將是正面的發展。

查看原文

更多Newtalk新聞報導

羅智強瞎扯高金素梅立院最認真！她曾要求台灣斷絕與美國貿易 口頭質詢率倒數有名

蕭旭岑諷AIT處長掀眾怒 鄭麗文緩頰：非常重視跟美方溝通機會