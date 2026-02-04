蕭旭岑轟「抗中保台」是「媚美賣台」
[NOWnews今日新聞] 國民黨副主席蕭旭岑率團訪問中國，出席國共兩黨智庫共同舉辦的「兩岸交流合作前瞻論壇」，為重啟國共論壇準備。蕭今也到赴北京人民大會堂會見中共中央政治局常委、全國政協主席王滬寧，以及國台辦主任宋濤。
蕭旭岑說，兩岸在1992年達成『各自以口頭方式表述「海峽兩岸均堅持一個中國原則」』的共識，這就是大家都熟知的「九二共識」，以及反對「台獨」，這是兩岸能夠繼續交流的共同政治基礎。同時兩岸同胞更有共同的血緣、文化、歷史、情感，「去中國化」在台灣始終無法成功，「就是因為中華意識是我們的魂，中華文化是我們的體，中華民族是我們的根。」
蕭旭岑說，這次論壇聚焦於許多台灣民眾關切的議題，從觀光、旅遊、醫療安養，到防災、能源問題、AI未來發展，都是兩岸可以密切交流合作的領域。尤其是中國近年在許多科技與技術有巨大的突破，其中有非常多台灣可以取經之處。這次論壇只是個開始，未來希望雙方可以進一步深化合作，共創榮景，嘉惠兩岸同胞。
蕭旭岑說，絕大多數台灣民眾希望兩岸維持溝通管道，持續交流交往。尤其是透過適當的溝通平台，解決兩岸在交流中衍生的各項問題，消弭因為交流不夠產生的各種誤解。國民黨責無旁貸，願意擔負起這樣的責任，協助台灣各個產業加強與大陸合作，進一步促成兩岸和諧、交融，互利、雙贏。
蕭旭岑也批，台灣有些人一直希望國民黨團訪中時，要刻意強調分歧，好像這樣才能得到尊重，「我很不以為然，這也不是多數台灣人的想法。台灣與大陸在過去幾十年的發展中，各自達成許多成就，過去的經驗顯示，只有求同存異，甚至聚同化異，才能夠贏得彼此的尊重，進一步共創雙贏。這是兩岸當前應該追求的目標，這次論壇發表了共同意見，匯集了兩岸專家學者的共識，就呈現了這樣的智慧。」
蕭旭岑說，兩岸雖然各自採取的制度，生活方式及價值經驗不同，但大家都是炎黃子孫，同屬中華民族，大家都是同胞，彼此血緣相依，情感共通，沒有人希望走向兵戎相見。絕大多數台灣民眾已經逐漸了解，所謂「抗中保台」，真相其實是「媚美賣台」，並不符合台灣人民利益，台灣民眾絕對不希望兩岸走向衝突。
蕭旭岑說，當前，世界面臨百年未有的大變局，國際關係更是急遽變化，從俄烏戰爭到中東地區的衝突，許多家園遭到砲火摧殘、親人分離的痛苦，更讓許多台灣民眾感受到，兩岸關係和平穩定格外重要。這顯現在最近台灣多項民調，希望維持兩岸關係，避免發生衝突，不希望看到自己親人上戰場，是絕對的主流民意。
蕭旭岑說，希望兩岸要交流，要合作，更要避免戰爭的風險，用交流取代對抗，用協商取代衝突，兩岸的中國人，要比其他國家更有智慧，在共同的血緣、文化、歷史、情感，以及共同的政治基礎下，讓兩岸透過和平的方式解決爭端，兩岸共同致力振興中華，才能讓彼此有更安全、更美好的未來。
更多 NOWnews 今日新聞 報導
美國議員批在野黨擋軍購！陳玉珍：立院依法審預算 不必過度解讀
綠營批李貞秀違法就職 陳玉珍轟追殺中配！籲釋善意維護兩岸和平
中配李貞秀當選立委卻不能就職？江怡臻砲轟：賴清德政府精神錯亂
其他人也在看
出國前快檢查！護照空白頁、蓋錯章恐「無法出境」
出國前快檢查！護照空白頁、蓋錯章恐「無法出境」
開記者會與國共論壇別苗頭？賴清德要大家比一比：走進國際還是二次西進
即時中心／梁博超報導第6屆「台美經濟繁榮夥伴對話」（EPPD）日前落幕，總統府今（3）日上午舉行記者會說明台美合作進展與後續推動方向；由於國民黨昨日組團赴中展開國共智庫交流，外界解讀為總統賴清德要跟藍營互別苗頭。對此，賴清德在會後受訪時強調，到底是民進黨政府推動攜手美國與友盟走進國際，對台灣比較有利？還是在野黨推動二次西進對台比較有利？如果國人仔細瞭解過去這些年的經濟成長率，「到底孰優孰劣，應該會看得更清楚」總統府今日上午舉行「台美經濟繁榮夥伴對話」記者會，出席成員包括總統賴清德、總統府秘書長潘孟安、國安會秘書長吳釗燮、外交部長林佳龍、經濟部長龔明鑫、經濟部國際貿易署長劉威廉及外交部北美司長王良玉等人，說明台美合作進展與後續推動方向。兩岸有共同的敵人 賴清德：天災地變與傳染病會後媒體提問時，賴清德被問到近日國民黨副主席率團在北京參加國共智庫論壇，怎麼看待這次國共交流？外界解讀今天總統府記者會，是否要跟國共智庫論壇互別苗頭？同時，民進黨政府跟國民在對外經貿產業政策上是否呈現兩種完全不同的路線？對此，賴清德表示，民進黨政府不僅僅重視台美或是跟世界各國的國際關係，也同樣非常重視兩岸關係。「所以從蔡英文總統上任開始，她清楚講明，承諾不變、善意不變，不會在壓力下屈服、也不會走回頭路。」賴清德指出，他在上任時也特別提到，台灣希望經由交流、對話來進行合作，達到和平共同的目標。從他擔任行政院長開始，在立法院備詢時也不斷強調兩岸有共同的敵人，就是天災地變與傳染病；兩岸也有共同的目標，就是創造兩岸人民的福祉，只要中國正視中華民國存在的事實，也願意尊重台灣人民有民主生活的方式，只要能夠對等尊嚴，台灣很樂意跟中國進行交流合作，來創造和平共榮。「這是從蔡英文總統到我，近十年來民進黨政府的兩岸路線，並持續保持善意。」賴清德：國民黨進行國共交流的同時，不能忘記有審查中央政府總預算義務另外賴清德也強調，他希望台灣跟國際社會也能夠看見台灣守護國家的決心，守護民主、主權不應被解讀為挑釁，所以希望國民黨在進行國共交流的同時，也不能夠忘記，身為國會最大的在野黨，跟民眾黨結合後仍主導著整個國會的應盡責任。賴清德表示，推動國政是總統、行政院長、行政團隊的責任，國會的責任是監督，同時也有義務去審查中央政府總預算等福國利民的重大政策，在野黨也有責任審議國防特別預算。特別是在面對中國威脅時，不能夠不審總預算、也不能不審國防特別預算，只進行國共合作，「這對台灣來講是危險的」。相信社會大眾應該很清楚，台灣必須要有厚實的底蘊與底氣，強大的國防安全力量，才有辦法對等的進行兩岸交流，希望國民黨能夠了解。賴清德要大家比一比：走進國際？還是二次西進？賴清德強調，這次召開記者會的主要目的，並不是針對國民黨進行國共交流而開，但剛好可以提供對比，讓國人作為一個清楚的辨識，到底是民進黨政府目前推動攜手美國與友盟走進國際，對台灣比較有利？還是在野黨推動二次西進對台比較有利？如果國人仔細瞭解去年的經濟成長率，或是蔡總統8年的經濟成長率、馬前總統8年的經濟成長率，「到底孰優孰劣，應該會看得更清楚」原文出處：快新聞／開記者會與國共論壇別苗頭？賴清德要大家比一比：走進國際還是二次西進 更多民視新聞報導克國大使現身國合會節目 自豪大喊「我是台灣人」洋基隊又想補強？考慮簽下「這人」升級一壘火力 競爭對象曝光了濫用免簽待遇涉詐被捕 外交部示警「這情況」
賴清德親口說重話：國民黨不審國防預算只進行國共合作 對台灣是危險的
[FTNN新聞網]記者吳家豪／台北報導總統賴清德今(2/3)表示，民進黨非常重視兩岸關係，但希望經由交流對話達到和平共榮的目的，但在野黨有責任審議國防預算，面...
林佳龍宣導旅遊安全 提醒檢查護照效期完成出國登錄
（中央社記者楊堯茹台北2日電）農曆春節連假為國外旅遊高峰，外交部長林佳龍拍片宣導旅遊安全注意事項，提醒民眾提前檢查護照效期達6個月以上，護照內頁不可自行蓋觀光紀念章，並在行前完成「出國登錄」，一旦在國外發生突發狀況，駐外館處可即時聯繫並提供協助。
台美「矽盛世宣言」展現共生夥伴關係 林佳龍：實現賴總統「經濟日不落國」
即時中心／梁博超報導第6屆「台美經濟繁榮夥伴對話」（EPPD）日前落幕，總統府今（3）日舉行記者會說明台美合作進展與後續推動方向。外交部長林佳龍指出，台美在會中簽署「矽盛世宣言及台美經濟安全合作聯合聲明」，凸顯台灣在全球AI供應鏈中的關鍵角色，也展現台美之間緊密的「共生夥伴關係」。外交部將持續與美保持密切溝通協調，以「台灣模式」對接美國各項經貿科技政策，建立更具延續性的台美合作，壯大台灣產業的國際影響力，進而拓展台灣的國際空間，實現賴總統「經濟日不落國」的願景。林佳龍表示，上週在外交部、經濟部、數發部、教育部、國科會及駐美國代表處等單位的努力下，以及在美國政府的重視與支持下，第6屆台美「經濟繁榮夥伴對話（EPPD）」順利圓滿完成。林佳龍強調，EPPD是2020年川普總統第一任期內建構的台美經濟外交對話平台，五年為期，2024年在賴總統指示下，爭取再延長第二期，在外交部與經濟部合作之下，也進行雙部長、雙部會跟美國相關部門的對話，現已成為台美當前針對經濟外交與科技合作最重要的高層對話機制。在行政院經濟外交工作小組的指導與協調下，這個小組由卓榮泰院長召集，是因應賴總統經濟戰略的執行小組，讓EPPD成為台美間跨部會且涵蓋多元領域的重要經濟外交與科技合作交流平台。外交戰略與美國高度契合 林佳龍：台美是共生夥伴關係本次對話，台灣特別集合各部會高階資深官員赴美進行實體談判，外交部特別感謝美國務院經濟事務次卿海柏格（Jacob Helberg）所領導的團隊積極與我方協調合作，正式會議前也進行了三次準備工作；在我方設定的四大支柱議題下，跟他們直接擬定此次對談的議程。這次對談達致多項具體進展，朝向建構繁榮、安全、創新驅動的台美全方位夥伴關係邁進。林佳龍強調，台灣外交戰略與美國高度契合，緊密的產業連結展現台美之間緊密的共生夥伴關係，這個字眼也是經濟事務次卿海柏格特別強調的，就是所謂的「symbiotic partnership」，把台灣視為共生的夥伴關係。林佳龍回顧，去年年初為回應川普總統提出的「美國優先」貿易及投資政策，並落實賴總統所指示的「立足台灣、布局全球、加強美國、行銷全世界」整體戰略，他在與產業界密切交換意見後，多次率隊到美國訪問，提出「台美聯合艦隊」的合作模式，就是賴總統指示的「台灣投資美國隊，美國投資台灣隊」雙向投資，透過貿易及供應鏈擴張，形成台美的共生夥伴關係。林佳龍指出，這也是外交部秉持賴總統指示推動的「經濟外交」及「榮邦計畫」八大旗艦項目所展現的成果，整合安全、經濟、科技、民主韌性、國際合作，並納入私部門參與，公私協力，這樣的政策方向與戰略理念，與美國國務院現在致力推動的「商業外交」高度一致。此外，面對地緣政治板塊快速變動的衝擊，AI與半導體供應鏈正逐步打破過去以成本為導向的配置邏輯，轉而重視安全、可信與韌性，加速建構非紅供應鏈。美國政府在去年7月提出了「人工智慧行動方案」（AI Action Plan），我們高度重視、與他們進行對接，也擘劃包括因應美方三大支柱的政策內容，包含AI創新、基礎建設及國際合作。林佳龍強調，特別是在第三個支柱「國際合作」方面，台灣與美國國務院接續在去年所召開的「矽盛世」（Pax Silica）倡議，由數發部政務次長侯宜秀代表參加，我本身也往返美國多次，也設定此次EPPD在關稅談判後，就供應鏈擴張進一步建立更緊密的合作關係。在這個背景下，本次EPPD台美雙方就針對如何強化經濟安全、建構非紅供應鏈等議題深入交換意見，外交部也在會中提出台美雙方在拉丁美洲等友邦及菲律賓等第三國的具體合作方向與規畫，獲得美方正面回應。簽署「矽盛世宣言及台美經濟安全合作聯合聲明」 林佳龍：凸顯台灣在全球AI供應鏈關鍵角色最重要的成果，就是台美在會中簽署「矽盛世宣言及台美經濟安全合作聯合聲明」，台灣將與國際夥伴共同建立以信任、技術互補、共同利益，以及打造更繁榮未來為基礎的經濟安全秩序，這份聯合聲明凸顯台灣在全球AI供應鏈中的關鍵角色，也展現台美之間緊密的「共生夥伴關係」（symbiotic partnership）。就像賴總統所說的，台灣和美國是彼此創造繁榮未來不可或缺的夥伴，同時EPPD所帶來的成果也是逐步落實總統所提出的「全球半導體民主供應鏈夥伴倡議」。有關後續的工作方向，林佳龍提到，台灣具備世界級製造實力與高度成熟的供應鏈整合能力，美國則擁有無可取代的創新生態系及關鍵核心技術。台美若能強強聯手，將可把技術、資金及人才更緊密地串連起來，這樣的合作模式不但有助我國供應鏈廠商布局美國市場，形成產業聚落，也能充分展現AI供應鏈垂直整合的競爭優勢。外交部將持續與美國政府保持密切溝通與協調，以「台灣模式」對接美國各項經貿科技政策，建立更具延續性的台美合作；並透過行政院既有的「經濟外交工作小組」及「台美經貿工作小組」等機制，與相關部會共同深化台美雙向投資，與「矽盛世」倡議形成相互加乘的連結，以壯大台灣產業的國際影響力，進而拓展台灣的國際空間，實現賴總統「經濟日不落國」的願景。今年適逢美國建國250週年，也是台灣總統直選30週年的關鍵歷史時刻。林佳龍認為，台美奠基於自由、民主與法治等共同價值，已建立深厚且多元的合作夥伴關係。展望未來，期盼雙方在既有良好基礎上，持續透過密切溝通與交流，進一步深化各領域的合作，共同為人民創造更安全、更繁榮的未來。原文出處：快新聞／台美「矽盛世宣言」展現共生夥伴關係 林佳龍：實現賴總統「經濟日不落國」 更多民視新聞報導多位美政要批評「民眾黨自提國防預算」！律師：難以取信國際社會李貞秀認了！申請放棄國籍「中國機關不受理」 竟又要內政部做這事親中的報應？世衛組織慘了「恐將裁員25%」 兩國家撤資成為關鍵
中國駭客寄假美國政策簡報 外交人員開檔案就被駭
（中央社記者鍾佑貞華盛頓3日專電）以色列資安公司最新研究指出，中國駭客組織近期寄送偽裝成美國政策簡報的檔案，鎖定全球外交人員發動攻擊，收信者只要開啟檔案，系統即遭侵入。專家形容，中國駭客堪稱全球最老練，追查難度極高。
抱著女兒上廁所！柚子醫師心碎發聲 拒絕校方「逼被害人道歉」怒辦轉學
小兒科醫師陳木榮愛女遭同學踹頭重傷，一度無法行走。校方不僅調查期延長，更在初期要求受害者家屬向全班道歉，令陳木榮對校方信任全失。為避免女兒遭受二次傷害，陳木榮已為其辦理轉學，所幸女兒在新環境中復原良好。此事件凸顯校園安全處理及受害者保護機制失當，陳木榮沉痛呼籲，未來校園事件應獲妥善處理，確保孩子不再受傷。
快訊／當天才做完健檢！馬如龍兒子家中跌倒猝逝 享年49歲
[FTNN新聞網]記者邱梓欣／綜合報導台灣資深藝人馬如龍（黃政雄）於2019年因肺腺癌而病逝，享壽80歲。同年，其外孫黃博鈞因車禍事故身亡；今（3）日馬如龍的四...
下班衝一波！威力彩狂飆9.7億 神明點名「4生肖、星座」財星爆衝
頭獎一路累積、彩金衝破天花板，威力彩再度點燃全民追夢熱潮。隨著頭獎持續槓龜，獎金飆升至9.7億元，不少民眾躍躍欲試，命理圈也掀起討論熱度，直指部分生肖與星座正逢財運高峰期。威力彩上期開獎，貳獎共開出4注，每注各得1344萬1113元，分別獎落台北市、桃園市及花蓮縣，但頭獎依舊從缺，已連續28期未開出，累積彩金推升至上看9.7億元，再度成為話題焦點。林宜君
具俊曄休息室淚崩「邊哭邊寫大S名字」 他揭1件事哽咽：淚水再也忍不住
[FTNN新聞網]記者陳宣穎／綜合報導女星大S（徐熙媛）去年2月因病猝逝於日本，消息一出令各界相當不捨，2日是她逝世一週年，當天S家人與演藝圈好友齊聚金寶山...
具俊曄休息室淚崩！紙上寫滿「熙媛啊」 姜元來看了好心疼
姜元來在社群平台分享，兩人未事先聯繫，便直接飛抵台北探望好友。他表示：「俊曄瘦得令人心疼，連26年前熙媛送他的衣服，如今穿起來都還合身。」去年夏天，他因新聞得知具俊曄每日前往金寶山陪伴亡妻，而來台關心對方，「但祿基則是久別重逢，一見面2人就抱在一起痛哭。好一...
北部明轉暖！「很強冷空氣」要來了 這3天最凍恐寒流估跌破6℃
中央氣象署指出，今（3）日清晨大陸冷氣團影響，各地天氣偏冷，中部以北及宜蘭低溫約13、14度，南部及花東低溫約15至17度，白天起大陸冷氣團減弱，氣溫稍回升，北部及宜花高溫約17至21度，中部及臺東高溫約22、23度，南部高溫約22至26度；降雨方面，宜蘭及花蓮有局部短暫雨，基隆北海岸、臺東、恆春半島及大臺北山區有零星短暫雨，清晨之前中部以北山區亦有零星降雨機會。
馬如龍49歲兒健檢返家後猝死！醫揭「7症狀」是警訊：全身倦怠也是
如龍（本名黃政雄）的兒子黃人龍，今天（3日）傳出已於昨(2日)猝逝。其家屬表示，他在做完成人健檢之後返家，被家人發現已倒地無意識，緊急送往醫院，雖有短暫恢復心跳，但搶救後仍不治，得年49歲。醫師表示，猝死常是心因性猝死，民眾若反覆出現胸悶胸痛、心悸、昏倒、呼吸困難、心律異常、全身倦怠、頭暈頭痛，需就醫以確定是否進一步檢查。
美商務部長憂晶片過度集中台灣 目標取得4成市占
（中央社記者鍾佑貞華盛頓2026年02月3日專電）美國商務部長盧特尼克今天在關鍵礦產相關座談中，再度提到把所有半導體製造都放在「距中國只有80英里的地方」根本不合邏輯。川普任內的目標是在先進半導體製造領域取得40%的市占率。美國總統川普力推供應鏈韌性，昨天啟動關鍵礦產儲備計畫，智庫「戰略暨國際研究中心」（CSIS）今天也盛大舉行同議題座談，盧特尼克（HowardLutnick）及國務院經濟事務次卿海柏格（JacobHelberg）等內閣官員出席。盧特尼克於會中重申「把半導體產業帶回美國」的核心政策，指「不能把所有半導體製造都放在距中國只有 80英里的地方」。這屆政府的目標是在先進半導體製造中取得40%的市占率，規模將達1.2兆美元（約新台幣37.9兆元）。他說，他所指的並非資料中心，而是指用來生產晶片的晶圓，這些晶圓再創造數兆美元的國內生產毛額（GDP）。美國過去的晶片產量是零，如今正生產200萬顆輝達（Nvidia）最先進的Blackwell晶片。海柏格則於另一場次提到他主導的「矽和平」（Pax Silica）倡議。「矽和平」陣容不斷擴大下，主持人問到，參與國是否將面臨於美中之間選邊
具俊曄親背癱瘓隊友來看大S！墓前「深情舉動」曝光 秒逼哭他
大S紀念雕像揭幕儀式在2日完成，當天雖然下起雨來，不過家屬以及好友們依舊現身金寶山見證，其中，曾與具俊曄組團「酷龍」的姜元來即使行動不便，也飛來台灣參加，事後，他透過社群分享去年（2025）祭拜大S的情景。蔡佩伶報導
王心凌香閨約會1／王心凌、吳克群曖昧19年 半夜零時相伴直奔王家經紀公司回應了
王心凌與吳克群去年9月被本刊爆料在飛機上曖昧，事後她不認戀情；事隔4個多月，也就是1月28日的深夜，本刊直擊兩人聚完餐後，吳克群在友人的護送下，自己先上了多元計程車，隨後王心凌竟然也坐上同一輛計程車，兩人相伴離開。
許瑋甯才是演藝圈真正「零負評女神」！好友一段話揭她私下模樣，網友全看哭
陳薇形容她是一種「妳什麼都還沒說，她就已經在那裡」的人。那些聽起來平凡的陪伴，其實最難複製—失戀時在大馬路上陪著哭、朋友需要專訪時大方分享對幸福的理解，甚至只是想來場兩天一夜的小旅行，她也能帥氣地拎包就出發！沒有戲劇化橋段，卻全是能被時間驗證的義氣，也讓外...
曾被痛批對袁惟仁不聞不問！袁融澄清曝真相 被奶奶拒絕探視
[FTNN新聞網]記者黃鈺晴／綜合報導「小胖老師」袁惟仁2日傳出離世消息，享年57歲。其實袁惟仁自2018年於上海跌倒引發腦溢血後，身體狀況早就大不如前，後來又...
軍報高喊「換羽重生」引換習聯想！解放軍集體抗命 川普：加拿大恐完蛋
中共軍委副主席張又俠與參謀長劉振立遭調查後，習近平緊急下令凍結全軍調動權，卻驚傳13個集團軍中11個拒絕執行，引發罕見「軟抵抗」。面對軍方高層的普遍緘默，《解放軍報》以「換羽重生」暗示整肅，卻意外引發「換習」聯想。此外，安徽驚現大規模軍車異動，加劇外界對中國軍隊內部動盪的關注。美國前總統川普則警告加拿大勿與中國簽署協議，否則恐失去「冰球運動」，凸顯國際對中國內部情勢的警惕。
台玻(1802)、華邦電(2344)...金馬年能抱股過年？台股贏家張真卿10檔口袋名單曝光：看好「漲價三傑」再賺5成
金馬年是否可以抱股過年？台股贏家張真卿認為，在內資持續、外資回頭的雙重推力下，今年台股依舊好戲可期，尤其看好「漲價三傑」，未來有3至5成以上的獲利空間。