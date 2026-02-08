蕭旭岑酸谷立言也能扯民進黨？ 鄭麗文遭反嗆：護航「戰狼」魯莽言論

對於國民黨籍民代陸續切割副主席蕭旭岑的「科長論」，國民黨主席鄭麗文今在屏東受訪時批評，民進黨惡意操弄國外，製造國內政黨嫌隙。(記者葉永騫攝)

〔記者陳昀／台北報導〕藍白阻擋軍購條例引發美方高度關切，國民黨副主席蕭旭岑卻嗆美國在台協會(AIT)處長谷立言「只比科長大一點」，台中市長盧秀燕、立法院副院長江啟臣等接連發聲切割，國民黨主席鄭麗文今受訪卻扯是民進黨「惡意操弄」國外、製造國內政黨嫌隙。對此，民進黨發言人李坤城反擊，鄭袒護蕭的「戰狼式」魯莽言論，反而凸顯黨內的路線矛盾，勸她別把內部問題外部化、急著卸責民進黨。

針對蕭旭岑的「科長論」，國民黨內陸續出現不同意見，近來積極與谷立言加強互動的盧秀燕日前表示，台美關係從來都不是小事，尤其美中台三角關係，關係到台灣的安全、兩岸的和平，要更加重視爭取國際間的支持；江啟臣也指出，谷立言代表他的國家，外交要相互尊重。國民黨高雄市長參選人、立委柯志恩今天也說，對她個人來說，谷立言就是代表美國政府。

不過，鄭麗文今在屏東受訪表示，國民黨重視且抓住每一個能和美國溝通的機會，隨後批評民進黨操弄國外來製造國內政黨間的嫌隙，希望台灣內部透過正常民主程序進行朝野溝通，而非一切黑箱，對外溝通時又甩鍋給在野黨，民進黨的惡意操作真的要不得！

對此，李坤城受訪直言，鄭麗文袒護蕭旭岑對谷立言「戰狼式」的魯莽言論，凸顯國民黨內部存在兩條矛盾的路線。一條路線是民選公職代表，其權力基礎來自台灣人民，深知美國是台灣在安全及經濟上不可或缺的盟友；另一條路線則以鄭麗文等中國國民黨的黨職為代表，其權力來源與台灣主流民意脫節，打著已質變的「九二共識」與中共打交道，走的是「親中疑美」、「二次西進」的路線。

李坤城反駁說，鄭麗文應該先去了解國民黨內部的矛盾，而不是把內部問題外部化，急著把責任推給民進黨。

