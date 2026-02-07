蕭旭岑酸谷立言惹議 江啟臣：外交基本上都是相互尊重

國民黨副主席蕭旭岑酸谷立言的說法惹議，立法院副院長江啟臣（左）7日表示，外交基本上都是相互尊重，至於谷立言身分，基本上就是AIT 處長，依照國務院相關畫分約屬於大使層級，當然大使也有分不同級別，此外對照美國軍方則差不多為中將等級。（温予菱攝）

立法院副院長江啟臣昨邀AIT 處長谷立言赴台中產業參訪，不過國民黨副主席蕭旭岑昨接受專訪提及，谷立言在美國國務院體系只比科長大一點，搞不好連司長都不是，「真正的老闆是川普（Donald Trump），不是 AIT 官員」，引起討論。江啟臣7日表示，外交基本上都是相互尊重，不過民主國家內部的政治目標，應透過我們自己不同黨派之間去對話、協調，作出對台灣和人民最有利的共識。

江啟臣今日先後赴霧峰區公有市場、立法院民主議政園區發放春聯，江說，每個國家有自己內部的民主政治，特別是民主國家，各個黨派都有不同立場跟角度，大家都相互尊重，至於谷立言身分，基本上就是AIT 處長，依照國務院相關畫分約屬於大使層級，當然大使也有分不同級別，此外對照美國軍方則差不多為中將等級。

廣告 廣告

江啟臣說表示，外交基本上都是相互尊重，民主國家內部的政治，他想要透過我們自己不同黨派之間，去對話、協調、協商，作出對台灣和人民最有利的共識，這是國內政治要努力的目標。

【看原文連結】