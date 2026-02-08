蕭旭岑酸谷立言遭藍委狠打臉！鄭麗文竟扯民進黨：惡意操作非常要不得

記者詹宜庭／台北報導

對於蕭旭岑日前嗆谷立言，鄭麗文竟批民進黨製造對立。（資料圖／記者詹宜庭攝影）

國民黨副主席蕭旭岑日前嗆美國在台協會（AIT）處長谷立言「只比科長大一點」，引發批評，連國民黨立委江啟臣也打臉稱「AIT處長就是大使層級，對照美國軍方差不多是中將，外交應該要相互尊重」。國民黨主席鄭麗文今（8日）卻扯，民進黨沒有把整體台灣利益擺在優先，製造國內政黨對立與猜疑，把所有鍋都甩給在野黨，對於民進黨惡意操作非常要不得。

蕭旭岑日前痛批美方政客對台灣內政說三道四，還大酸「對不起他們只是議員而已欸，谷立言他在美國國務院體系，他只是比科長大一點而已欸，他搞不好連司長都還不是」。蕭旭岑又自豪說，「對不起欸，今天我到中國去，國台辦主任宋濤是部長級欸，我見到王滬寧主席他是正國級欸，在台灣卻被比司長小的官員每天要求東要求西，這不是很奇怪嗎？」此番話遭到江啟臣打臉，AIT處長就是大使層級，對照美國軍方差不多是中將，外交應該要相互尊重。

鄭麗文受訪表示，只是擔心下情是否能如實上達，國民黨很重視且抓住每一個能跟美國溝通的機會，自己上任黨主席以來雖然才3個月，但事實上，來自美國國會、智庫或官方代表，她都是很積極地跟他們溝通，「至少經過我的溝通與說明大家都能知道全貌，且非常希望我到華府去，和大家更深入的對話與溝通，我都覺得這是很良性的發展」。

鄭麗文批評，但遺憾的是，民進黨沒有把整體台灣利益擺在優先，反而透過對外操弄，製造國內政黨對立與猜疑，這是很不應該的，應該在台灣內部透過正常的民主程序進行朝野溝通，而不是所有事情一蓋黑箱，把所有鍋都甩給在野黨，對於民進黨惡意操作非常要不得，「我也多次跟美方說過，很希望朝野能理性溝通，但無奈的是，賴清德上任後每下愈況，朝野間越來越惡化。」

