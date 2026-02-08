蕭旭岑酸谷立言「只比科長大」！遭疑親中批美 傳藍高層急喊：恐傷選戰

政治中心／彭淇昀報導

國民黨副主席蕭旭岑近日評論美國在台協會（AIT）處長谷立言的職級，引發黨內關注與討論。有黨務高層私下坦言，此番談話已讓部分基層支持者感到焦慮，擔心外界將其解讀為「親中批美」的立場，恐對年底地方選舉造成不利影響。

蕭旭岑日前率團前往北京參加國共智庫論壇，並會見王滬寧，甚至直言「我見的王滬寧是正國級」。（圖／國民黨提供）

根據《自由時報》報導指出，蕭旭岑日前率團訪問中國，並與中國全國政協主席王滬寧會面。他6日受訪時談及谷立言，形容對方「只比科長大一點，搞不好連司長都不是」，質疑其在美國國務院的官階。蕭旭岑同時對比，自己在中國會見的是「部長級」與「正國級」官員，卻在台灣面對被形容為層級較低的官員頻繁提出要求。

對此，黨內高層認為，AIT處長實質上肩負美國駐台代表角色，具有象徵與實務上的外交意義，不宜以美國內部官階作為評論重點，否則容易被解讀為對美方不夠尊重。該人士指出，這類言論不僅讓黨內外感到意外，也可能影響選民觀感，使選戰情勢更為嚴峻。

黨務人士進一步表示，國民黨過去在兩岸與對美關係上強調平衡路線，這樣的基調較能獲得多數民眾認同。尤其年底將迎來重要地方選舉，兩岸議題向來敏感，若偏離穩健立場，恐引發選民疑慮。

至於黨主席鄭麗文日前接受外媒訪問時提到，希望以推動兩岸和平為重要目標，並規劃上半年訪問中國與中國國家主席習近平會面。黨內高層指出，兩岸政策交流本身未必負面，民眾也關注經濟與能源等務實議題，但若整體方向被視為傾斜，仍可能引發社會觀望與質疑。

對此，黨內人士提醒，在選戰逼近之際，任何涉及外交與兩岸立場的發言，都可能被放大檢視，如何維持對外關係的平衡與穩定，將是影響選情的重要因素之一。

