蕭旭岑酸谷立言「只比科長大一點」 吳思瑤嗆：打臉盧秀燕、江啟臣？

藍白持續封殺國防特別預算條例，引起美方關注，但國民黨副主席蕭旭岑6日竟痛批美國政客對台灣內政說三道四，還酸AIT美國在台協會處長谷立言，只是比科長大一點而已，自己去中國見到的中國政協主席王滬寧是「正國級」。對此，民進黨立委吳思瑤今（7）日反嗆，蕭旭岑是打臉和谷立言同台的台中市長盧秀燕和立法院副院長江啟臣嗎？對中國長期對台灣內政說三道四、介入台灣選舉，「尤其介入你們國民黨的黨內選舉」，都視而不見嗎？

蕭旭岑昨天批評，美國政客對台灣內政說三道四，還稱不要說是民眾，就連一般黨內同志，也不見得知道放話罵在野黨那些美國參議員是何方神聖，「對不起他們只是議員而已欸，谷立言他在美國國務院體系，他只是比科長大一點而已欸，他搞不好連司長都還不是」。

蕭旭岑還自豪說，「今天我到大陸去，國台辦主任宋濤是部長級欸，我見到王滬寧主席他是正國級（中國公務員體系中最高級別的領導幹部）」，在台灣卻被比司長小的官員每天要求東要求西，這不是很奇怪嗎？

值得一提的是，就在蕭旭岑大酸谷立言的同一天，谷立言被邀請到台中出席「中部AI機器人產業發展交流座談會」，還和盧秀燕跟江啟臣同台比讚。

吳思瑤今天接受媒體聯訪時表示，這恐怕蕭旭岑去了一趟中國回來「就是接受了中國的指令」，開始在台灣大打疑美論，批評美方在台從事外交工作的資深外交官。

吳思瑤指出，AIT在台灣最高的代表層級就是處長，不論藍綠誰執政，都會對AIT的處長非常尊重，這是最起碼的外交專業跟正確認知，以及起碼的外交儀節，而且谷立言昨天跟盧秀燕和江啟臣同台了，「難道蕭旭岑是在打臉盧媽媽或是江副院長所見面的人層級不夠嗎？是要打臉自己的國民黨人士嗎？」

吳思瑤痛批，蕭旭岑去了中國回來就在為中國說話，她要問蕭旭岑、要問國民黨，中國不只公然介入台灣的內政，還介入台灣的選舉，「中國尤其介入你們國民黨的黨內選舉」，更是長期對台灣的內政說三道四，這些國民黨都視而不見嗎？

吳思瑤轟，去了一趟中國回來果然就成了中國的傳聲筒，去了一趟中國回來，蕭旭岑所有的說法完全就驗證了，「現在王滬寧叫他往左他就往左，習近平叫國民黨往右他們就往右」。

