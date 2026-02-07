蕭旭岑酸谷立言「只比科長大一點」 江啟臣打臉：應該是大使、中將等級

立法院副院長江啟臣。周志豪攝



藍白陣營持續杯葛國防特別預算條例，引起美方關切，國民黨副主席蕭旭岑卻批「美國政客對台灣內政說三道四」，還酸AIT美國在台協會處長谷立言「只是比科長大一點而已」；對此，立法院長江啟臣今（2/7）日受訪則強調，外交關係應該是相互尊重，谷立言的身分若依美國官方體系對照，無論在國務院或軍方層級，應該是大使、中將層級。

江啟臣上午前往台中霧峰市場發放春聯，並出席立法院中部辦公室舉辦的迎春囍市活動。針對國民黨副主席蕭旭岑前一日批評美國政客干涉台灣內政，還稱谷立言「只是比科長大一點」，江啟臣表示，每個民主國家都有自身的內部政治，各黨派立場不同，應彼此尊重。

廣告 廣告

江啟臣指出，谷立言擔任 AIT 處長，若依美國國務院行政層級對照，相當於大使等級；若從美國軍方體系來看，則約等同中將層級。無論是派駐台灣的代表，或實質上履行外交職責，「他就是代表他的國家」，應以對等、尊重的態度互動。

江啟臣也強調，民主國家內部的政治分歧，應透過政黨之間的對話、協調與協商來解決，凝聚對台灣、對人民最有利的共識。

更多太報報導

台北102歲人瑞突娶69歲看護！子女衝醫院「門口劫走老父」真相離奇

和車銀優同公司！金宣虎遭控逃稅 下場最重「恐遭判2年徒刑」

晚安小雞快出獄了！涉2案被通緝 憂返台「機場直接銬走」