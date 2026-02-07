蕭旭岑酸谷立言「只比科長大一點」 江啟臣打臉：AIT處長是大使

記者陳思妤／台北報導

藍白持續封殺1.25兆國防特別預算條例，引起美方關注，未料剛從中國返台的國民黨副主席蕭旭岑昨（6）日竟痛批，美國政客對台灣內政說三道四，還酸AIT美國在台協會處長谷立言，「只是比科長大一點而已欸」，還稱自己去中國見到的中國政協主席王滬寧是「正國級」。對此，昨日才和谷立言同台的立法院副院長江啟臣今（7）日表態，AIT處長就是大使層級，對照美國軍方差不多是中將，外交應該要相互尊重。

廣告 廣告

藍白擋軍購遭到美國不分黨派參議員關注，包括，美國聯邦參議院軍事委員會主席維克（Roger Wicker）重話直言，對於台灣的在野黨大幅刪減國防預算感到很失望。

但，蕭旭岑昨日卻在接受專訪時痛批美方政客對台灣內政說三道四，還大酸，不要說是民眾，就連一般黨內同志，也不見得知道放話罵在野黨那些美國參議員是何方神聖，「對不起他們只是議員而已欸，谷立言他在美國國務院體系，他只是比科長大一點而已欸，他搞不好連司長都還不是」。

蕭旭岑又自豪說，「對不起欸，今天我到大陸去，國台辦主任宋濤是部長級欸，我見到王滬寧主席他是正國級欸」，在台灣卻被比司長小的官員每天要求東要求西，這不是很奇怪嗎？

對此，江啟臣今天受訪時表示，每個國家有內部的民主政治，各黨派有不同的立場跟角度，大家都相互尊重，谷立言是AIT處長，依照國務院相關層級規定，「他應該是屬於大使層級」，如果對照美國軍方層級，差不多是中將等級。

江啟臣直言，外交基本上就是相互尊重，民主國家內部的政治，應該透過不同黨派對話、協調、協商，做出對台灣、對人民最有利的共識，這應該是國內政治要努力的目標。

更多三立新聞網報導

蕭旭岑酸谷立言「只比科長大一點」 吳思瑤嗆：打臉盧秀燕、江啟臣？

蕭旭岑自豪見「正國級王滬寧」媒體人檢舉他搞台獨：大陸地區怎會有國？

為「鄭習會」鋪路！學者揭國共論壇真面目：恐將台灣經濟綁入危險棋局

蕭旭岑酸AIT處長「只比科長大一點」 陳冠廷曝谷立言真實資歷狠打臉

