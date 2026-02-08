蕭旭岑酸谷立言！王定宇怒轟「比中國戰狼像瘋狗」：黨內路線之爭已開始

記者詹宜庭／台北報導

國民黨副主席蕭旭岑日前嗆美國在台協會（AIT）處長谷立言「只比科長大一點」，遭到台中市長盧秀燕、立法院副院長江啟臣打臉。對此，民進黨立委王定宇今（8日）表示，國民黨國家策略與其以往主張的「親中友美反共」不同，變成「親中反美」，痛批「這簡直比中國戰狼還要瘋狂，也還要像瘋狗」。王定宇也分析，國民黨的路線之爭已經開始，像江啟臣、盧秀燕這樣挑戰鄭麗文、傅崐萁全面擁抱中共路線的做法的人只會越來越多。

針對蕭旭岑日前酸谷立言「只是比科長大一點而已」，王定宇表示，國民黨領導團隊從主席鄭麗文到副主席蕭旭岑再到黨團總召傅崐萁，他們展現出的國家策略與國民黨以往主張的「親中友美反共」不同，現在不僅反共不見，更全面擁抱共產黨，成為「親中反美」。

王定宇指出，蕭旭岑從中國回來之後，竟然沾沾自喜，回過頭攻擊美國駐台的最高代表谷立言，甚至將美國對台灣的安全協助，包括軍事訓練技術以及美國對台軍售，打成美台貪污。這種國民黨路線簡直比中國戰狼還要瘋狂，也還要像瘋狗。鄭麗文領導的國民黨呈現出「親共擁中」論調，並全力反美，不惜把台灣鎖進中國的政治內政，與紅色供應鏈。這樣的做法會扼殺台灣的活路，但鄭麗文所領導的國民黨完全不在乎，放棄了過去的「親中友美」路線。

王定宇說，鄭麗文的論述與台灣主流民意相反，讓國民黨內部有志於2026地方選舉及2028總統大選之位的人感到非常不安，所以台中市長盧秀燕、國民黨立委江啟臣等人邀請被蕭旭岑貶低的谷立言參訪台中，甚至江啟臣也說「谷立言是美國的大使，若對照美國軍方排行，差不多是中將等級，國與國的外交應該相互尊重，谷立言被派駐到台灣就代表美國」，隱約看到國民黨的路線之爭已經開始，像江啟臣、盧秀燕這樣挑戰鄭麗文、傅崐萁全面擁抱中共路線的做法的人只會越來越多，國民黨內部路線之爭將會日益加劇。

