蕭旭岑酸AIT處長「只比科長大」 美國務院發聲打臉

AIT處長谷立言先前呼籲支持賴政府提出的1.25兆元國防特別預算，沒想到國民黨副主席蕭旭岑卻直言，「AIT處長只比科長大一點」，引發藍營內部反彈。美國國務院更發聲回擊，強調「谷立言充分代表美國政府」，今（9）蕭旭岑也發聲澄清，絕無冒犯之意。

蕭旭岑稱AIT處長只比科長大一點惹議。圖／翻攝自匯流新聞網YT

蕭旭岑日前談到1.25兆國防特別條例時，稱AIT處長只比科長大一點，「台灣卻被比司長小的官員，要求東要求西」，這番「科長說」，立刻在政壇發酵。立法院長韓國瑜點評，谷立言就是駐台機構最高負責人，基本的尊重很重要；江啟臣也認為，谷立言的身分，應該是大使、中將層級；盧秀燕則表示，台美關係從來不是小事。蕭旭岑說法就連黨內也不挺。

對此說法，韓國瑜也不支持，稱基本的尊重很重要。圖／台視新聞（資料畫面）

美國國務院發言人則回應，根據台灣關係法，AIT處長是美國國務卿在台灣的代表，職級相當於使團團長，強調谷立言充分代表美國政府，包括對台灣安全議題的立場，形同打臉蕭旭岑說法。對此，蕭旭岑今日上節目專訪，趕緊再澄清，強調對AIT處長谷立言的職務沒有不尊重。

