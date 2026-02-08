蕭旭岑酸AIT處長「比科長大一點」！她轟丟人現眼 曝這層級曾打趴華為

政治中心／黃韻璇報導

國民黨副主席蕭旭岑。（圖／資料照）

藍白持續封殺1.25兆國防特別預算條例，引起美方關注，未料剛從中國返台的國民黨副主席蕭旭岑6日竟痛批，美國政客對台灣內政說三道四，還酸AIT美國在台協會處長谷立言，「只是比科長大一點而已欸」，還稱自己去中國見到的中國政協主席王滬寧是「正國級」。對此，財經網美胡采蘋就怒嗆「不要一直在那邊丟人現眼」，並解析美國的行政體系中AIT處長究竟屬於哪個層級，透露過去把中國華為打趴在地的，就是蕭旭岑口中「比科長大一點」的層級。

廣告 廣告

針對蕭旭岑稱「AIT處長只是比科長大一點」的驚人發言，胡采蘋7日晚間在臉書發文，分享美國政府的行政職級，提到其實美國商務部是相對簡單的行政體系，部長是「Secretary of Commerce」，現在就是川普的好麻吉盧特尼克，部長之下會有一個「Deputy Secretary」，這就相當於是次長，新聞常常會翻譯成副部長，但是對照台灣的公務體系應該相當於次長。

接著在次長之下，有一個經常被翻譯成「助理部長」的職務「Under Secretary」，對應台灣的公務體系應該稱為司長，而商務部的工業安全局，就是由Under Secretary兼任工業安全局局長「Bureau Head」。胡采蘋直言，所謂「AIT處長不過是比科長大一點」，其實AIT的處長就是這一個層級。

美國在臺協會AIT處長谷立言。（圖／資料照）

至於這種「Under Secretary／Bureau Head」是不是「比科長大一點」？她透露，2019年就是這個 Under Secretary 出了一個實體清單禁令，把華為列入實體清單，台積電當年度停止出貨給華為。華為幾乎是直接被打趴在地，花了五年時間，挖了一大堆台積電員工，想盡辦法複製台積電在2017年發明的DUV重複曝光技術，才在2023年做出七奈米晶片，推出了Mate 60手機，至今中國的晶圓製造技術仍然停留在七奈米。胡采蘋反問，一紙禁令打趴華為五年，請問這是一個「比科長大一點」的小單位嗎？

此外，胡采蘋提到，AIT處長的英文是Director，而不叫 Ambassador，那是因為台美斷交的關係，但是谷立言這個Director就等於是司長的等級。你一定要矮化台灣也沒關係，你也可以硬要說他是Bureau Head，但老話一句，FBI 局長也是Bureau Head，你覺得這個位子很小嗎？

最後，胡采蘋表示，蕭旭岑很看不上的「科長」，其實科長在美國政府的職級應該是「Deputy Assistant Secretary」，例如美國戰爭部有一個「中國、台灣、蒙古科」，前陣子有一個唐安竹跑出來寫他記憶中的張又俠，唐安竹就做過這個科長，他還帶著張又俠在美國到處參觀，他說張又俠一看到槍就拿起來玩。這個科的創科科長，首任科長，就是前陣子風靡社群網路的Tony Hu胡振東。

胡采蘋直言，您看不起的科長，他離開了美國政府體系以後，當了雷神的台灣區總經理，怒嗆蕭旭岑「你還是去一般公司上上班好了，不要一直在那邊丟人現眼」。

更多三立新聞網報導

踩盧秀燕？蔣萬安春聯「馬踏飛燕」引聯想 胡采蘋揭最大問題

點破重大經濟問題！胡采蘋：南投名間鄉鄉親不要跟人下跪，叫他們賠大錢

所羅門王的審判！胡采蘋：台美關稅若順利生效，賴卓民調將全面黃金交叉

遭起底有黑道背景！陳見賢發言人「1句澄清」 她看傻：都是全台首惡

