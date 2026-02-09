蕭旭岑重申對谷立言無不敬之意 曝國民黨執政「國共論壇就在台灣辦」

國民黨副主席蕭旭岑近日稱美國在台協會（AIT）處長谷立言「只比科長大一點」，黨內外都有所批評。（資料照／鄒保祥攝）

國民黨副主席蕭旭岑近日稱美國在台協會（AIT）處長谷立言「只比科長大一點」，黨內外都有所批評，蕭旭岑今（9日）重申，對谷立言沒有不敬之意，只是就事論事。他也透露，希望國共智庫論壇在台灣辦，但民進黨一定不可能准，等到國民黨執政一定會啟動交流。

蕭旭岑今接受廣播專訪時說，當然很希望國共智庫交流在台灣辦，但民進黨不可能准，等國民黨執政一定會辦雙向互惠交流的活動，「因為對等，我們過去他們也過來」。

蕭旭岑說，就像2023、2024年他連續辦了大陸高校師生團來台，陸委會雖然說要開罰，但至今仍未開罰。不過已造成申請上的困難，所以如果論壇要在台灣辦，就等國民黨執政，「國民黨一定會啟動雙向互惠的交流」。

蕭旭岑也重申，他對谷立言沒有不敬之意，而且川普一直沒有派AIT理事主席，所以谷立言作為AIT處長非常辛苦，「我只是就事論事，反應台灣人的感受」。

蕭旭岑強調，他沒有冒犯之意，立法院長韓國瑜、副院長江啟臣、立委柯志恩的說法都沒有錯，谷立言確實是代表美國派駐在台灣的代表，他非常清楚。

蕭旭岑提及，前總統馬英九2016年要登太平島，當時AIT副處長用強烈的方式反對，甚至對馬英九講話有些冒犯，這令他非常不能接受，作為一個副處長，為何對我國總統登上自己國家領土那麼有意見？但後來還是去了，也沒怎樣，美方態度也改變。

蕭旭岑認為，台美關係再好，台灣還是要表達自身立場跟心聲，雙方都要相互尊重；若一味去接受，不見得能換到尊重。尤其解鈴還須繫鈴人，為何軍購預算會陷入僵局？最主要是總統賴清德不願意增加軍人待遇。

蕭旭岑說，既然美國這麼重視台灣的國防韌性，為何賴清德對軍人待遇會這麼輕蔑？所以在野黨的訴求是有道理的。且國民黨一向支持合理軍購預算，過去馬英九當總統時，軍購預算比陳水扁、李登輝政府都還多。

「國民黨不會擋軍購預算！」蕭旭岑強調，而是要合理、如期交貨，對台灣國防有幫助，且不能讓民進黨有上下其手的空間，國民黨的立場一直踩得很清楚。



