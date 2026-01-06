蕭旭岑預言賴清德「硬幹」行政命令取代立法 今年將緊縮兩岸交流

〔記者施曉光／台北報導〕國民黨副主席蕭旭岑今(6)日上午接受中廣節目「千秋萬事」訪問時斷言，賴清德總統今年會為了全面緊縮兩岸交流，將透過偵辦在野黨立委的司法手段讓民進黨取得國會多數，如果無法成功，就會「硬幹」，以行政命令的方式執行。

蕭旭岑聲稱，連憲法法庭「五人幫」都可以違法復活，行政院可以不副署立法院三讀通過的法律，賴清德很有可能會以「前往境外敵對勢力為由」，用行政命令在內政部移民署限制立委出境，「今年將進入行政命令取代立法的恐怖年」。

廣告 廣告

同時，針對民進黨立委林宜瑾原擬提案修正兩岸人民關係條例，把兩岸關係定位成兩國關係，並刪除「統一前」等文字，蕭旭岑痛批這是搞「法理台獨」，已經觸犯中國大陸的「反分裂法」第8條規定，這個消息曝光後，他就預判美國一定會出手，要求賴清德撤案，林宜瑾昨天早上9點才會到立法院議事處撤案。

蕭旭岑認為，林宜瑾是賴系人馬，如果沒有賴清德的授意，林宜瑾絕對不會提出這項修法，而且還有20多位綠委連署，撤案收場背後一定有美國的壓力，否則如果成案，美國總統川普訪問中國就有變數。

蕭旭岑還說，賴清德原本想要繞過修憲的程序推動「法理台獨」與「新兩國論」騙票，卻踢到鐵板，但賴清德絕對不會善罷甘休，一定會再找更適當的時機來推動，他奉勸賴清德接受國民黨主席鄭麗文的建議，盡早廢除民進黨的「台獨黨綱」。

蕭旭岑：黃國昌要非常小心

對於主持人提到「鏡周刊」報導民眾黨主席黃國昌是「凱思國際」的實際負責人並且涉貪，賴政府下一個要抓的對象可能就是黃國昌，蕭旭岑表示，去年他就預言2026年是賴政府大抓人的一年，會以涉犯刑事、「反滲透法」等各種理由抓人，提醒黃國昌要非常小心，下月1日黃國昌就卸下立委身分，因此很可能是第一個被抓的在野黨立委，而且他聽說立法院國民黨團已經在清點會有哪幾個國民黨立委被辦。

他強調，賴清德罷免不掉在野黨立委，就用司法辦人，想要重新改變國會席次，這就足以解釋為什麼賴清德不願意讓步，原因是今年立法院的席次可能改變，在野黨絕對不能讓賴清德得逞。

蕭旭岑表示，一旦黃國昌不是立委，各種搜索、羈押手段就會出來，民眾黨前後任2位黨主席被調查，這是非常嚴重的事，屆時民眾黨可能群龍無首，最近法界盛傳前民眾黨主席柯文哲會被判刑10年以上，柯文哲參選2028將落空，屆時民眾黨的權力核心真空，「藍白合」是否還有辦法繼續下去？未來是否出現「綠白合」？他強調，這些情況都有可能在今年之內發生。

蕭旭岑：黃國昌要非常小心

此外，針對前總統陳水扁網路節目被封殺，蕭旭岑指出，陳水扁對賴清德是點滴在心頭，過去10幾年來要求特赦陳水扁的人就是賴清德，但賴清德當上總統後，卻一個字都沒有提，讓陳水扁失落感很重，他認為，賴清德絕口不提特赦陳水扁，是因為介意陳水扁沒有挺賴，而且陳水扁在民進黨內部有超強的政治能量，是綠營最有魅力的人物，令賴清德忌彈，一旦綠營「扁系」成形並且與「英系」結合，賴清德2028能否坐穩會成問題，因此現在才會給陳水扁上枷鎖。

【看原文連結】

更多自由時報報導

自由爆新聞》美國重槌委內瑞拉！國民黨「誇張言論」街訪酸爆了

美國抓馬杜羅等於中國有理由抓賴清德？ 許美華批藍白洗「疑美論」

黃國昌點名綠委選市長應先辭職 黃文益:自己沒當立委就想拖人下水

中共想過斬首台灣總統？「1神器」讓解放軍「根本斬首不了」

