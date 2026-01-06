蕭旭岑預言2026大抓人：黃國昌恐遭羈押搜索、柯文哲判十年以上

蕭旭岑預言2026賴政府將大抓人。資料照 廖瑞祥攝



國民黨副主席蕭旭岑今（6）日接受中廣節目「千秋萬事」訪問時表示，他預言2026是賴政府「大抓人的一年」，有些是形式、反滲透法或各種理由，目前跡象顯示民眾黨主席黃國昌「要非常小心」，2月1日卸任立委身分後，黃喪失保護傘，檢調等「鷹犬」不再投鼠忌器，搜索、羈押等司法動作就會出來。

主持人王淺秋提到，鏡週刊報導民眾黨主席黃國昌是凱思國際的實際負責人並且涉貪，賴政府下一個要抓的對象可能就是黃國昌。

蕭旭岑說，近十年民進黨政府操作手法，透過特定週刊放話，檢調不斷放話，慢慢地收，從今天新聞，感覺得出來已經在鋪陳了，接下來搜索、羈押等司法動作就會出來；他說，民眾黨前後任主席柯文哲、黃國昌可能遭調查與羈押，是非常嚴重的事情，若黃國昌也有類似狀況，民眾黨可能群龍無首。

他表示，柯文哲司法案件326宣判，法界盛傳柯將被判10年以上，就不用想選2026與2028了，若民眾黨連續兩個主席都因司法中箭落馬，藍白合還能繼續進行？親民進黨的勢力站上民眾黨核心、形成綠白合？這些都可能發生。

蕭旭岑表示，黃國昌若遭司法羈押會是「天搖地動」的大事，民眾會看不下去。他並說，藍委也盛傳可能有人因案被「圈起來」、重新改變國會席次，總統賴清德因此有恃無恐、在總預算案等多處都不讓步。他喊話，絕對不能讓賴政府得逞。

