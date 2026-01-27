蕭旭岑領軍！國共智庫交流2／2北京登場 李乾龍證實：聚焦AI、民生議題

記者詹宜庭／台北報導

傳出2月2日至4日中國將與國民黨舉辦「智庫交流」，由副主席蕭旭岑率隊出訪。（圖／資料照）

國民黨近日鋪陳「鄭習會」，此前則磋商月底重啟國共論壇，傳出將延到2月2日至2月4日於中國北京舉行，並改名轉型為「智庫交流」，由國民黨副主席蕭旭岑率隊，智庫副董事長李鴻源、主席辦公室特別顧問李德維隨行出席。國民黨副主席兼秘書長李乾龍今（27日）證實此事，透露將聚焦於AI、氣候變遷與兩岸民生議題，包括恢復農產品免稅與開放中客來台等。

外傳國民黨將重啟停辦9年的國共論壇，原擬於1月底由副主席蕭旭岑率團赴北京。今又有消息指出，此行已確定延期，且論壇將改名、轉型為「智庫交流」。本次交流仍由蕭旭岑率隊，與智庫副董事長李鴻源、主席辦公室特別顧問李德維同行，預計於下週一（2日）赴北京，展開為期3天的「智庫交流」行程。據了解，預計2日晚間將舉辦晚宴，中國國台辦主任宋濤也將出席。

對此，蕭旭岑表示，目前仍與文傳會確認中，應該很快就會宣布；而李乾龍則直接證實此事，並透露「智庫交流」將聚焦於AI、氣候變遷與兩岸民生議題，包括恢復農產品免稅與中客來台等，但中方出席人選尚不清楚，但國民黨目前有30幾人出訪，都是學者與業界人士。

