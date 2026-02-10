蕭旭岑駁「擋軍購換鄭習會」鄭麗文：年後公布藍白合共同政見

政治中心／綜合報導

國民黨早上召開國共智庫論壇成果發表會，面對外界質疑拖延軍購來交換鄭習會，以及黨內開始出現雜音及退黨潮，蕭旭岑都一一澄清，而鄭麗文下午則出席國家政策研究基金會座談會，致詞時提到藍白共同願景將延後到農曆年後公布。

國民黨主席鄭麗文：「參選黨主席上任以來，從來沒有像此刻這麼激動過。」國民黨主席鄭麗文，親自出席國家政策研究基金會座談會，禮聘100多位專家學者擔任國政顧問，除了要翻新智庫，還提到年後要和藍白提出，共同政見。

國民黨主席鄭麗文：「在上個月一月底，我就要跟黃主席，提出共同的今年選舉的政見，我就說稍微慢一點，這樣太浪費了，等到過完年之後再來提，新聞效果會更好一點，更重要的是本黨也希望，積極的完成提名的作業，我們在過完年之後，就會來共同對外正式宣布，藍白的共同願景。」

台上喊藍白合願景喊得大聲，但時間從原本的一月，拖到要過年後，不僅讓黨內基層憂心，民意也出現反彈，近五成民眾不支持國共兩黨舉辦智庫論壇，支持者甚至不到四成，傳出連國民黨內的青壯派也出現反對擋軍購的聲浪。

國民黨副主席蕭旭岑：「這是錯誤的消息，黨中央絕對沒有，為了要鄭習會去延後軍購版本，這絕對是不實，黨中央本來就是希望，要有合理的軍購。」蕭旭岑一再澄清國共論壇不是配合中共的舞台，但現在就傳出黨內對鄭主席路線有雜音，爆出退黨潮的時間點就在鄭習會可能登場的三月。





記者vs.國民黨主席鄭麗文：「（主席怎麼看這黨內），（好像有不滿妳的路線），（有退黨潮嗎）。」國民黨副主席蕭旭岑：「鄭主席上任之後，新入黨有近萬人，怎麼會有退黨潮，要把國民黨打成所謂的，中共同路人領旨辦事，我們不怕。」

立委（民）王定宇：「這樣子的國共論壇，對台灣來講只是製造，內部分裂的陷阱，只是中國拿來分化台灣的工具，唯一得利的大概就是中國共產黨，那國民黨跟共產黨演得很認真。」想要兩岸交流，國民黨猛把九二共識，兩岸同屬一中掛嘴邊，但台灣民意恐怕很難買單。

