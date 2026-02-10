蕭旭岑駁「退黨潮」 稱鄭麗文上任後近萬人入黨

國民黨副主席蕭旭岑（左）與智庫副董事長李鴻源（右）。（國政基金會提供）

資深媒體人陳敏鳳8日指稱，國民黨目前內部雜音非常多，許多人對黨主席鄭麗文帶領的黨中央路線非常不滿，她近期與藍營人士聊天時，對方語氣強硬地直言：「如果怎麼樣，我們就走，就剩鄭麗文一個人」，更直言「我覺得三月就是一個臨界點」。針對陳敏鳳指國民黨內正醞釀退黨潮一事，國民黨副主席蕭旭岑今（10）日反駁「這是假消息」。他強調黨主席鄭麗文上任後，新入黨的黨員近萬人，與美日關係也維持得很好。

根據中國評論新聞網報導，蕭旭岑與國民黨智庫國政基金會副董事長李鴻源，10日共同召開記者會，說明於2月2日至4日在北京舉辦的“兩岸交流合作前瞻論壇”，由李鴻源報告說明成果，會後開放記者提問。蕭旭岑被問到國民黨內醞釀退黨潮時回答，「這是假消息，敏鳳的消息來源要再核實」。鄭麗文上任後，新入黨的黨員高達萬人。「另外我們的路線是符合台灣主流民意，我們跟美國、日本的關係也維持得很好，昨(9)日才去參加日本天皇酒會。」

蕭旭岑強調，親美和陸友日路線沒有改變，他強調是和「陸」而不是和「中」。

