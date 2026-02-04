蕭旭岑：「鄭習會」等高層互動 在兩黨建立互信下水到渠成

國民黨副主席蕭旭岑率團赴中國大陸出席國共兩黨智庫交流論壇，針對國共兩黨未來是否會有更高層級的「鄭習會」等互動，蕭旭岑今天（4日）表示，更高層的「鄭習會」互動部分，在兩黨建立起互信與溝通平台之下，會水到渠成；兩岸要能春暖花開，重啟溝通平台，國民黨未來會努力為台灣民眾發聲、謀福利，讓更多台灣產業與民眾受惠。

國民黨副主席蕭旭岑4日前往北京清華大學參訪，結束後接受媒體訪問。圖為蕭旭岑（右一）。（中央社）

蕭旭岑一行今天下午參訪北京清華大學，他在參觀後接受媒體訪問時，作上述表示。

蕭旭岑表示，今天是立春，相信也是兩岸關係「從冬天走向春天的一個重新出發」，很高興聽到大陸文旅部稍早宣布上海居民可以赴金門、馬祖自由行，昨天達成「共同意見」後，今天大陸立刻就宣布政策，這是這一趟最重要的目的，為台灣產業、民眾發聲。

蕭旭岑指出，這就是國民黨在做「實事」，相信有些綠營人士不樂見這樣的成果，但大陸馬上宣布政策，代表這是一個開始，未來兩黨重啟溝通平台之下，會讓更多產業與民眾受惠。

蕭旭岑說，民進黨不要再浪費時間在意識形態口水，應該思考如何運用兩岸溝通平台的優勢，為兩岸民眾謀福利，努力合作切身相關、民眾關心的議題，避免戰爭及衝突，這是國民黨未來努力的方向。

國民黨國政基金會副董事長李鴻源受訪時則強調「務實」，表示希望兩岸和平，需要具體可操作、對兩岸民眾都有利的方向達到和平。

國共兩黨智庫論壇昨天落幕，雙方提出5個面向，共15項共同意見，包含推動恢復兩岸人員往來正常化等。中國大陸文旅部今天單方面宣布，將於近期恢復上海居民赴金門、馬祖旅遊。不過，兩岸觀光旅遊「小兩會」始終未能就此協商。

針對兩岸旅遊交流部分，台灣政府先前已表明，應由小兩會（台灣「台灣海峽兩岸觀光旅遊協會」、中國「海峽兩岸旅遊交流協會」）先就旅遊安全、品質、穩定性、公平性等事項進行溝通協商，才能重啟兩岸觀光。