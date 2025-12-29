蕭旭岑：中共軍演 劍指高市「台灣有事」說法

國民黨副主席蕭旭岑指出，這場軍演顯然並非單純對台施壓，而是劍指日本首相高市早苗近期拋出的「台灣有事」說法，以及台灣方面宣示將建立台日「集體嚇阻力」，這是非比尋常的變化，負責任的台灣政治人物必須嚴肅思考，是要讓台灣被捲入不必要的衝突。（圖／報系資料照）

中共即將舉行「正義使命-2025」軍演。國民黨副主席蕭旭岑指出，這場軍演顯然並非單純對台施壓，而是劍指日本首相高市早苗近期拋出的「台灣有事」說法，以及台灣方面宣示將建立台日「集體嚇阻力」，這是非比尋常的變化，負責任的台灣政治人物必須嚴肅思考，是要讓台灣被捲入不必要的戰火，還是循國民黨執政時期的兩岸和解路線，避免衝突升高。

蕭旭岑分析，中共這次實彈射擊的圍台軍演，對高市早苗而言本身就是一場測試：是否已達她口中的「台灣有事」？是否已構成日本所稱的「存立危機事態」？不論是台日軍事合作，甚至外界揣測的台日聯防構想，都在這次軍演中受到直接檢驗，台灣民眾也可據此判斷，高市是否真心支持台灣。

針對民進黨質疑台北市長蔣萬安出席雙城論壇「前腳剛走、後腳軍演」，蕭旭岑直言，這種說法與蔣萬安毫無關聯，從時間點判斷，反而更像是大陸刻意等雙城論壇結束後才宣布軍演。他也提到，有大陸學者分析，中共此舉意在強調軍演針對的是日本與台獨路線，而非針對蔣萬安或台灣民眾。

蕭旭岑指出，國防部長顧立雄日前接見日本前法務大臣鈴木馨祐時，明確提到台日同為民主夥伴，盼未來能「具體深化雙邊國防交流，建立集體嚇阻力」。他直言，若台日關係真朝此方向推進，對中共而言，等同動搖過去七十多年來的台海「現狀」，未來局勢勢必更加嚴峻。

蕭旭岑表示，賴清德政府顯然已放棄兩岸和解路線，轉而走向兩岸衝突，並將主張和解的在野黨全面抹紅為「中共同路人」。但事實證明，不論是對美軍購，或推動台日軍事合作，都未能為台灣帶來實質安全，反而讓中共軍演強度一次比一次升高。他反問，賴清德的路線真能符合台灣利益，帶來和平與穩定嗎？

蕭旭岑強調，沒有人樂見兩岸衝突，也沒有人希望看到圍台軍演，但解鈴仍須繫鈴人。台灣社會真正關心的是，政府是否正一步步把台灣推向戰爭邊緣，甚至淪為美國與日本對抗中國大陸的棋子。蕭指出，今年兩次大罷免已清楚展現民意，拒絕賴政府繼續走「抗中保台」的衝突路線，這正是在野黨的底氣，也是為台灣守住利益的底氣。

