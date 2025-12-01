蕭旭岑：備戰2026 提名整合啟動

2026縣市長選戰備受社會關注，各陣營積極備戰。本報昨（1）日報導國民黨2026九合一選舉並非十拿九穩，「鄭主席麻煩大了」，國民黨副主席蕭旭岑表示，鄭麗文接任國民黨主席後，縣市提名作業迅速展開，各地協調也同步加快，黨中央並未出現空窗，宜蘭、嘉義市已經在與民眾黨溝通，彰化縣的提名預計很快也會有具體動作。

蕭旭岑說，他在各地感受到藍營基層高度凝聚，許多人對國民黨新團隊寄予厚望，同時認為民進黨長期執政讓國家空轉、充滿風險；國民黨會提出清楚路線、具體作法並守住承諾，堅守主流民意、依憲推動兩岸交流，在2026與2028繼續向前。

至於2026地方選舉藍白合議題。蕭旭岑表示，鄭麗文接任國民黨主席後，縣市提名作業迅速展開，各地協調也同步加快，黨中央並未出現空窗，中常會日前通過縣市長提名特別辦法，中央提名審核委員會成立後，各縣市的整合作業已陸續啟動，藍白會在共同目標下合作。

蕭旭岑指出，兩黨幕僚已針對宜蘭縣、嘉義市等地的人選展開溝通，而彰化對國民黨來說是重要戰區，整合進度預計很快就會有具體動作。民眾黨希望在明年3月前完成協調，因此藍白兩黨會在相同方向下推動合作，時程也會依此調整，從鄭麗文與民眾黨主席黃國昌迅速碰面可看出，提名布局已進入正式階段。

蕭旭岑強調，選戰協調很多時候「能做不能說」，但只要雙方都有公開的程序與清楚的規則，社會較能理解，支持者也更容易接受後續安排。

大選將近，民進黨也再打「抗中牌」，民進黨1日舉行「和平繁榮‧民主永續－2026新生代國家戰略人才培力營」招生宣傳記者會，民進黨祕書長徐國勇在表示，中國是唯一想要侵略台灣的國家，年輕人必須加強中對台認知戰、法律戰、心理戰的相關認識，此活動就是要讓年輕人能充分理解當前國際情勢。

蕭旭岑指出，大罷免遭到完封後，賴清德仍宣稱台灣將步入戰爭，加上憲訴法公投，更是另一張「抗中保台」牌。「賴清德政府現在僅剩抗中一招可打，會從2026一路打到2028，民眾早就反感。」