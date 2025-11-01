蕭旭岑:兩岸交流有望恢復至馬時期

馬英九基金會執行長蕭旭岑出任國民黨副主席。（中央社）

記者王超群∕台北報導

國民黨副主席蕭旭岑指出，新任黨主席鄭麗文上任後，兩岸交流將有望恢復至前總統馬英九政府時期的水準，國共互動將開啟全新一頁；前主席洪秀柱則表示，兩岸議題應回歸《中華民國憲法》與《兩岸人民關係條例》框架推進，並重申簽訂和平協議是兩岸長久之道。

蕭旭岑近日赴北京與大陸國台辦主任宋濤會面。他表示，雙方重申互動基礎與對話管道，認為鄭麗文接任後，兩黨交流有望回復至馬政府時期；期盼促進兩岸「更加交流、人員更加往來」，民間互動能夠恢復正常水準。

蕭旭岑亦提及，鄭麗文近日因稱「俄羅斯總統普丁不是獨裁者」遭外界批評，美國總統川普過去對同一問題亦有相同回答，外界無需斷章取義，應回到「台灣不能變成烏克蘭」的真正重點。

對於國民黨的兩岸路線，洪秀柱表示，兩岸問題本不複雜，只要依《中華民國憲法》及《兩岸人民關係條例》處理即可。她強調，《中華民國憲法》為「一中憲法」，憲法增修條文明定「未來要謀求統一」，因此推動和平協議是符合憲政目標與歷史方向的選項。

洪秀柱進一步說明，和平協議是二００五年前主席連戰訪陸時提出的「五大願景」之一，目前僅剩此項尚未完成。她形容當前兩岸關係僅為「停火」，若能簽署和平協議，方能真正啟動「兩岸友好」的穩固階段。

針對卸任主席朱立倫提醒鄭麗文要「任謗」，洪秀柱回應，領導者須具備承擔與包容精神，她亦有「任謗」經驗，鼓勵鄭麗文面對未來挑戰時，堅守理想與方向，勇往直前。