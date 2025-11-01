蕭旭岑:兩岸交流有望恢復至馬時期
記者王超群∕台北報導
國民黨副主席蕭旭岑指出，新任黨主席鄭麗文上任後，兩岸交流將有望恢復至前總統馬英九政府時期的水準，國共互動將開啟全新一頁；前主席洪秀柱則表示，兩岸議題應回歸《中華民國憲法》與《兩岸人民關係條例》框架推進，並重申簽訂和平協議是兩岸長久之道。
蕭旭岑近日赴北京與大陸國台辦主任宋濤會面。他表示，雙方重申互動基礎與對話管道，認為鄭麗文接任後，兩黨交流有望回復至馬政府時期；期盼促進兩岸「更加交流、人員更加往來」，民間互動能夠恢復正常水準。
蕭旭岑亦提及，鄭麗文近日因稱「俄羅斯總統普丁不是獨裁者」遭外界批評，美國總統川普過去對同一問題亦有相同回答，外界無需斷章取義，應回到「台灣不能變成烏克蘭」的真正重點。
對於國民黨的兩岸路線，洪秀柱表示，兩岸問題本不複雜，只要依《中華民國憲法》及《兩岸人民關係條例》處理即可。她強調，《中華民國憲法》為「一中憲法」，憲法增修條文明定「未來要謀求統一」，因此推動和平協議是符合憲政目標與歷史方向的選項。
洪秀柱進一步說明，和平協議是二００五年前主席連戰訪陸時提出的「五大願景」之一，目前僅剩此項尚未完成。她形容當前兩岸關係僅為「停火」，若能簽署和平協議，方能真正啟動「兩岸友好」的穩固階段。
針對卸任主席朱立倫提醒鄭麗文要「任謗」，洪秀柱回應，領導者須具備承擔與包容精神，她亦有「任謗」經驗，鼓勵鄭麗文面對未來挑戰時，堅守理想與方向，勇往直前。
其他人也在看
男持空氣長槍朝信義區國小射擊 民眾目擊嚇壞
男持空氣長槍朝信義區國小射擊 民眾目擊嚇壞EBC東森新聞 ・ 9 小時前
防治非洲瘟豬 國民黨醫療委員會：邊境把關、阻絕境外 中央地方一起來
對於蘇一峰醫師在臉書上表示，台灣過去有數十萬件不用查驗的入境品，境外移入可能就是非洲豬瘟侵台的破口，應該中央地方一起努力、防疫於境外，如只追究責任，根本無法解決問題，國民黨醫療委員會表示，「深表贊同！」中時新聞網 ・ 7 小時前
樂團主唱扮女裝原因藏洋蔥 李竺芯自嘲抱蛋：一堆肖查某
提及此次扮女裝登場的契機，奕碩表示：「其實腦中第一個浮現的歌就是〈假使我是一個女生〉！」這首歌靈感來自1950年代政治受難者蔡志愿在獄中的自白，講述他在逃亡期間男扮女裝躲避追緝，卻意外發現自己內心對「變裝」的渴望。因這段真實故事啟發創作動機的奕碩表示： 「前輩...CTWANT ・ 8 小時前
養13年愛犬疑遭毒死 女飼主辭職追兇3年討公道
根據陸媒《極光新聞》報導，北京首例寵物投毒刑事公訴案再度延審，2025年9月22日案件第9次審理因程序原因延後，源於2022年女子Penny飼養13年的愛犬Papi疑遭毒死。女飼主Penny指出，案發當日他們社區有11隻狗中毒、9隻死亡，其中一隻就是她的愛犬Papi。失去寵物的飼主們報警，...CTWANT ・ 13 小時前
發了狠！8月大嬰兒遭8歲女童「反覆重摔、踩踏」慘死 托兒所驚悚內幕曝光
摩洛哥近日發生一起令人心痛的死亡事件，一名僅8個月大的嬰兒在托兒所意外身亡，所方第一時間聲稱嬰兒「從高處不慎墜落」，緊急送醫仍不治，不過後續調閱監視器，發現竟是另一名8歲大的女童痛下毒手，而托兒所工作人員「1舉動」更是引起家長強烈不滿。鏡報 ・ 13 小時前
南市積極爭取 畜牧業風災石綿瓦提前半年清運
配合中央補助款核撥進度，臺南市預計明年四月才能清運風災損毀的畜牧業石綿瓦；市長黃偉哲指示環保局向環境部爭取提前執行，經多次協商，資源循環署同意即日起可開始清運，時程大幅提前。環保局長許仁澤表示，丹娜絲颱風造成大量石綿瓦損毀，短短二個月已運載超過一點三萬噸，依據農業局登記資料，尚有五五三處計六千噸石棉瓦尚未清除；市府雖申請五億元補助，但因清除量遠超預期，經費已於九月用罄，預估明年四月才能繼續；現行已拆除打包的九百噸，考量太空包太陽曝曬過久會破損再次污染環境，因此全力爭取提早清運。市長黃偉哲指出，已拆除石棉瓦完成裝袋的畜牧場將重新約定清運時程，尚未拆除的畜牧場可按原規劃畜養計畫排程拆除，後續再安排清運，非風災受損石綿瓦建築若有清運需求，可至環保局資源回收全民動起來網站下載填寫 ...台灣新生報 ・ 10 小時前
影/北市警路檢逮毒蟲 循線溯源破家庭式毒品分裝場
臺北市警方今年1月在大同區路檢時，查獲劉姓犯嫌持有混合式毒品卡西酮咖啡包150包，及一粒眠梅片630顆等大量毒品，經刑事警察大隊毒品查緝中心溯源偵辦，循線在新北市樹林區查獲毒品上游黃姓藥頭，並在其住處發現大規模的新興毒品混合分裝場，及時阻止大量毒品流入市場。中天新聞網 ・ 11 小時前
激動痛哭！張維倩控在父親告別式「拉攏人脈」 張嘉玲火速致歉了
即時中心／顏一軒、李美妍報導民進黨新北市前議員張瑞山10月18日與世長辭，享壽71歲，同月30日於板橋殯儀館舉行告別式，現場氣氛莊嚴肅穆，包含總統賴清德、行政院前院長蘇貞昌、新北市長侯友宜、新北市議長蔣根煌、民進黨秘書長徐國勇、副秘書長何博文、立委蘇巧慧、吳秉叡與張宏陸等人到場致哀。不過，張瑞山的女兒、現任新北市議員張維倩31日點名怒批同黨議員張嘉玲，在她父親的告別式上侵門踏戶、假公祭真作秀來拉攏人脈，惹出爭議。對此，張嘉玲稍早火速在社群平台上致歉。張維倩指控，很多人都臉書上、私訊問她，父親告別式會場上是誰這樣侵門踏戶、假公祭真作秀、搶曝光搶到告別式來，她本來想平息，但家中長輩和好友都說，這不是為自己，是張瑞山老議員的人生畢業典禮，不能忍氣吞聲。民進黨新北市議員張維倩稍早受訪時激動痛哭。（圖／民視新聞）她感嘆，「你們不能忍氣吞聲，我們很難過，也很憤怒，是什麼樣的人做得出這種沒人性的行為，為什麼有人要把爸爸告別式當作自己打知名度的秀場，誰能料到，如此失德之舉，竟是來自民意代表」。張維倩說，她竟無察覺，還得靠鄉親看不下去提醒，說她這個女兒不孝，讓爸爸的告別式淪為她人政治作秀、拉攏人脈的場合卻沒馬上阻止，「沒有先問一句，也沒有徵得任何同意，就帶著一堆助理堵在告別式出入口，工作人員請也請不走，做人真有這樣的道理嗎？什麼時候政治人物可以如此沒有底線？我說的就是妳，張嘉玲！出來面對吧！」她痛批，喪家的眼淚不該成為妳利用的工具，理性寬容不該成為妳張嘉玲欺負的對象，請妳向中和的鄉親交代，「妳張嘉玲在我爸爸告別式上的所作所為，毫無同理心的糟蹋我們家屬，妳很得意嗎？」對此，張嘉玲回應，悼念民主前輩，心中不捨，為盡同黨同志及新北市議會同僚情誼，衷心出於善意，希望能留一點時間，在外協助招呼長者及前來悼念之先進等，以表達哀悼與敬意。張嘉玲指出，之後併同雙和雲林同鄉會社團參加公祭結束後，前赴其他行程即行離開；造成喪家的不適，謹此深表歉意。原文出處：快新聞／激動痛哭！張維倩控在父親告別式「拉攏人脈」 張嘉玲火速致歉了 更多民視新聞報導最新！新北議員張維倩父親逝世 張瑞山享壽70歲LIVE／已故前新北市議員張瑞山告別式 總統、新北政要皆出席新北前議員張瑞山告別式 賴清德、蘇貞昌、蘇巧慧哀悼畫面曝民視影音 ・ 17 小時前
蕭旭岑：鄭麗文上任後國共交流會恢復到馬政府時期
（中央社記者王承中台北1日電）國民黨今天召開全代會，黨主席當選人鄭麗文將上任。準副主席蕭旭岑日前赴中會見大陸國台辦主任宋濤，他說，他和宋濤會面，最重要是確立國民黨跟大陸可以展開全新一頁，鄭麗文上任後，兩黨交流更會恢復到過去馬政府時期，希望達到兩岸更加交流，人員更加往來。中央社 ・ 19 小時前
綠鬣蜥當學生？嘉大市區校區現蹤 專家：來求偶
綠鬣蜥當學生？嘉大市區校區現蹤 專家：來求偶EBC東森新聞 ・ 9 小時前
林家正學日本棒球文化 盼與古林睿煬、孫易磊搭配
（中央社記者謝靜雯台北1日電）具美職資歷的捕手林家正加入日職火腿隊秋訓，林家正希望學習日本棒球文化、提到日本棒球重視細節，並期待有機會與火腿陣中台灣投手古林睿煬、孫易磊投捕搭配。中央社 ・ 11 小時前
連勝文發文！曝交棒國民黨副主席心聲「夾縫中求生存」
國民黨今（1）日舉行全代會，國民黨主席鄭麗文正式就任，前副主席連勝文在台上頒發主席當選證書，同時卸任擔任4年的副主席職務，連勝文特地臉書發文吐心聲稱，4年來「夾縫中求生存」、「打落牙齒和血吞」。中天新聞網 ・ 9 小時前
非洲坦尚尼亞總統大選 民眾上街轟不公遭鎮壓「至少500死」
非洲坦尚尼亞10月29日舉行大選，總統哈山（Samia Suluhu Hassan）預計將順利連任，但民眾不滿反對派領袖無法參加選舉，上街怒吼後遭到鎮壓，消息人士透露，在連續3天的抗議活動中，至少造成台視新聞網 ・ 14 小時前
含淚擁抱道謝 骨髓捐受贈者相見歡
今年的慈濟骨髓造血幹細胞捐贈中心 相見歡典禮，在高雄靜思堂舉行，8對公開的捐 受贈者，分享了罹病艱辛與捐贈過程，當雙方首次見面，有些人互相緊緊擁抱，有些家屬忍不住下跪，只為了傳達救命的恩情！ ...大愛電視 ・ 11 小時前
影響力人物出爐 「光」溫暖新北 行動傳愛
新北影響力名單出爐，知名歌手蕭煌奇也入選，這十個人在教育、藝術、環保各個領域發光發熱，還有人結合科技，創立第一個「老人送餐平台」，他們的光帶來溫暖，也照亮新北。TVBS新聞網 ・ 7 小時前
蘆洲最嗨萬聖節！蘇巧慧化身水獺媽媽 陪親子共度週末
即時中心／顏一軒報導民進黨新北市議員李倩萍今（1）日舉辦「萬聖嘉年華」活動，內容包括親子闖關、趣味競賽、小朋友變裝走秀及摸彩活動，現場吸引超過千名家長帶著小朋友前來參與，立委蘇巧慧也受邀出席，並與現場大小朋友一同互動。蘇巧慧表示，這個週末新北非常熱鬧，她從週五開始已經連2天參與白沙屯媽祖贊境新北，今日又前往金山聖德宮、萬里大鵬天護宮參香，甚至還擔任「中華民國第3屆醫療奉獻獎」的頒獎人，同時今日下午又前來李倩萍主辦的萬聖節活動，希望未來有更多機會，能和大家一起讓新北市更有趣、更美麗。民視 ・ 8 小時前
台北艦成軍、西拉雅號下水
記者蔣謙正、王誌成∕綜合報導 海巡署艦隊分署與台船一日共同舉辦「嘉義級巡防艦第四艘台…中華日報 ・ 8 小時前
總統盃3x3籃球賽總決賽凱道開打 賴清德：展現民主價值
賴清德總統今（1）日下午出席「2025總統盃全民運動賽事3x3籃球賽總決賽」開幕式時表示，今年運動部正式掛牌，象徵臺灣進入運動新紀元，未來將致力推動全民運動、競技運動及職業運動，讓國人健康，也支持運動選手及產業；他並提到，今天首次在凱達格蘭大道舉辦籃球賽事，展現民主的意義與價值，希望全國民眾都能參與，讓凱道成為全民的文化廣場。中時新聞網 ・ 8 小時前
新店大火！火光沖天 4棟鐵皮屋陷火海、幸無人受困
今（1）日晚間19時9分許 ，新店區北宜路一段192巷發生鐵皮屋火警，新北市消防局獲報後立即派員前往救援，出動26車56人前往搶救，消防人員到達後，現場已全面燃燒，且有延燒之虞，所幸無人受困。中天新聞網 ・ 10 小時前
林岱樺喊「大改革高雄」！主張三大護國產業、五大區域亮點
有意參選高雄市長的民進黨立委林岱樺，11月1日晚間在高雄岡山區辦造勢晚會，涉入助理費風波的她，上台演講時嗆檢調惡質，她情緒激動、淚流滿面，但仍盡力穩住情緒，把政見講完才下台；林岱樺說，高雄有山有海、有農漁業也有高科技，因此她主張「三大護國產業」結合「五大區域亮點」，成為未來高雄的發展主軸。中時新聞網 ・ 8 小時前