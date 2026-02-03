蕭旭岑：兩岸合作 不讓外國掏空台灣

中斷近10年後，「國共兩黨智庫論壇」3日在北京舉行。率團參加的國民黨副主席蕭旭岑致詞表示，此次論壇是為兩岸產業尋找出路，雖然兩岸在不同體制下發展，但同屬中華民族應互助合作，兩岸要合作賺世界的錢，不要對立，讓其他外國漁翁得利，剝削台灣、掏空台灣。大陸國台辦主任宋濤說，舉辦智庫論壇，是落實兩黨領導人賀復電精神的具體舉措，這次交流是充滿希望的良好開端，兩岸關係終將冬去春來、家國團圓，未來可期。

九二共識、反對台獨為基礎

據了解，蕭旭岑一行人今日上午將與大陸全國政協主席王滬寧會面。

宋濤在開幕式致詞表示，中共總書記習近平去年10月19日電賀國民黨主席鄭麗文當選，並對未來國共兩黨與兩岸關係提出期許，為兩黨、兩岸關係的發展指明方向。當前台海形勢複雜嚴峻，兩岸同胞對穩定台海形勢，改善兩岸關係充滿期待。本次論壇以兩岸交流合作前瞻為主題，圍繞兩岸旅遊、產業、環境與永續發展展開討論，可謂正逢其時。

宋濤進一步提出五點看法，第一是牢牢把握兩岸關係發展正確方向，堅持「九二共識」，反對台獨是國共兩黨交流交往的共同政治基礎、台海和平穩定的定海神針，在此基礎下兩岸關係就能穩定發展，兩岸對話協商就能正常開啟。

溝通平台 為產業尋找新出路

第二要深化融合發展，將繼續發布促進兩岸經濟交流合作的政策措施，推動大陸新興產業鏈向台商台企擴大開放；以本次論壇為契機，從政黨和智庫角度，提供更多政治引領和智力支持。

第三堅持以人為本，增進兩岸同胞親情福祉的舉措不會止步；第四強調堅決反對台獨、維護台海和平穩定，打擊台獨頑固分子絕不手軟，對為虎作倀的打手幫凶絕不姑息；第五強調今年是「十五五」開局之年，中華民族偉大復興更加勢不可擋，將為推動兩岸經濟合作和共同發展注入新動力。

蕭旭岑則表示，相比去年台灣赴陸有489萬人次，大陸民眾赴台僅55萬人次，兩者呈現高度失衡，主要是台灣政策導致陸客旅台榮景不再而衝擊觀光產業，其他產業也都因兩岸關係遭逢挑戰。因此格外需要為民發聲，為民興利的兩岸溝通平台，兩黨智庫論壇就是為兩岸產業尋找出路。

交流合作 最符兩岸人民利益

蕭旭岑指出，近年兩岸關係相對不穩定，但民間仍熱絡交流，反映台灣的真實民心向背。過去30年經驗證明，大交流、大合作最符合兩岸人民的共同利益，深切期許未來兩岸應以確保人民福祉為最大目標，堅持「九二共識」，反對台獨，求同存異，擱置爭議，共創雙贏，共同追求和平發展，和諧交融。

在論壇結束後，雙方發表「共同意見」，共五面向、十五項意見，五面向包括推動兩岸人員往來正常化、加強兩岸新興產業合作、探索兩岸醫療康養合作、深化兩岸環保合作、強化兩岸防災減災合作。對此「共同意見」，陸委會批評是配合中共融台及統戰政策，並走回西進及依賴中共的老路，企圖繞過公權力，製造內部分化及矛盾，誤導國人認知，稱所謂「共同意見」完全是倒果為因，政府絕不會接受。

蕭旭岑等人今日下午將前往清華大學人工智能學院、碳中和研究院等地參訪，晚間搭機返台。