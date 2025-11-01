蕭旭岑：兩黨交流將恢復至馬時期

國民黨1日舉行第22屆第1次全代會，立法院副院長江啟臣（前排左起）、院長韓國瑜、卸任黨主席朱立倫、新任黨主席鄭麗文、前總統馬英九、前黨主席吳伯雄、洪秀柱出席。（姚志平攝）

國民黨主席鄭麗文1日走馬上任，其兩岸路線備受關注。由鄭麗文任命為副主席的蕭旭岑，日前赴陸與國台辦主任宋濤會面。蕭旭岑1日表示，他跟宋濤會面最重要是確立國民黨跟大陸能夠重新展開新的一頁，鄭麗文上任之後，兩黨的交流將恢復至過去前總統馬英九時期，人員更加往來。

提拔鄭麗文的前主席洪秀柱建議，照憲法跟《兩岸人民關係條例》處理，主權重疊治權分開，未來謀求統一。

鄭麗文競選黨主席時，是候選人中唯一會面洪秀柱的人，同時鄭麗文的相關幕僚，許多也是洪家軍。洪秀柱昨被問及，要給鄭麗文怎麼樣的兩岸建議？洪秀柱說，大家把問題講得非常複雜，但用《憲法》跟《兩岸人民關係條例》處理不就好了，「不要那麼複雜」，一中憲法，主權就是及於中國大陸，主權是重疊，治權是分開，未來是謀求統一，但不是今天說統一就做，要逐漸往統一方向邁進，這是長期的事。

洪秀柱說，當初自己選舉時說要和平協議，這不是她發明也不是前總統馬英九發明，而是連戰破冰之旅，與時任大陸領導人胡錦濤之間定下來的五大願景，現在只剩下和平協議沒有達成，兩岸現在只是停火，但如果兩岸簽訂一個和平協議，就是真正有好開始，也沒有戰爭，如何在理性對等尊嚴下，談出未來要怎麼樣，這是逐步要花時間談。

洪秀柱強調，兩岸議題不難，只是有沒有耐心，用不用心。像總理孫中山遺囑說的，「喚醒民眾」，大家有共同理念對台灣是好的。

蕭旭岑與宋濤會面被外界認為是為「鄭習會」鋪路。蕭旭岑昨回應，他跟宋濤會面，最重要的是確立國民黨跟大陸能夠重新展開新的一頁，而鄭麗文上任之後，兩黨的交流跟交往恢復至過去馬英九時期，希望能達到兩岸更加交流，人員更加往來。

媒體追問，是否兩岸是蕭旭岑上任後很重要的工作？蕭旭岑說，鄭麗文指派跟委任的工作他一定全力以赴，不管是青年、文化、兩岸、教育，相關的只要是主席的指派，都會全力以赴。