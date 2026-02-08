蕭旭岑「只比科長大」說惹議 柯志恩：谷立言代表美政府

國民黨高雄市長參選人柯志恩今日持續深入哈囉市場與果貿市場，向鄉親發送新年春聯，現場人潮絡繹不絕，鄉親熱情回應。（柯志恩團隊提供）

國民黨高雄市長參選人柯志恩今日持續深入哈囉市場與果貿市場，向鄉親發送新年春聯，現場人潮絡繹不絕，鄉親熱情回應。（柯志恩團隊提供）

國民黨高雄市長參選人柯志恩今日持續深入哈囉市場與果貿市場，向鄉親發送新年春聯，現場人潮絡繹不絕，鄉親熱情回應。（柯志恩團隊提供）

針對國民黨副主席蕭旭岑以「只比科長大一點」形容美國在台協會（AIT）處長谷立言，引發爭議，高雄市長陳其邁7日直批，「非常不禮貌」。對此，國民黨高雄市長參選人、立委柯志恩今（8）日受訪時表示，「谷立言身為AIT處長，就是代表美國政府」。

蕭旭岑日前率團訪陸，會晤大陸全國政協主席王滬寧，並於6日接受廣播節目專訪時指出，訪陸期間接觸的國台辦主任宋濤為「部長級」、王滬寧為「正國級」，反觀AIT處長谷立言「只比科長大一點而已，搞不好連司長都不是」，卻在台灣「成天要求東要求西」，相關言論惹議。

廣告 廣告

對此，柯志恩今受訪時回應，谷立言是AIT處長，代表美國來到台灣做一些溝通，她長期與谷立言互動，對方就是代表美國政府來台做一些溝通，彼此應在平等互惠的基礎上交流，對她個人來說，「谷立言就是代表美國政府」。

至於國民黨黨中央相關言論是否走向「親中批美」，引發中南部藍營基層焦慮，擔憂衝擊年底地方選舉。柯志恩認為，2026年縣市長選舉最終仍回歸地方建設與經濟民生，她著重在地方民生議題，「黨中央是否比較親中反美，每個人都有不同解讀」，對她來說，維護彼此之間互等互惠原則去溝通，是黨中央責無旁貸的角色跟責任。

另方面，柯志恩今日持續深入哈囉市場與果貿市場，向鄉親發送新年春聯，現場人潮絡繹不絕，鄉親熱情回應，不僅頻頻加油打氣，也以揮手、比讚表達支持，讓她感受到滿滿的人情味與鼓勵，兩處市場皆順利發送完畢，收下許多祝福與心意，讓她相當感動。

柯志恩也感謝市場攤販長期辛苦打拚，撐起地方經濟，同時感謝左營、楠梓地方女將一路陪同。她強調，李眉蓁、陳玫娟、陳麗珍、李雅芬、白喬茵等人，都是深耕在地、用心服務的女性戰力，未來也將持續與團隊並肩前行，穩健推動地方發展。

【看原文連結】