蕭旭岑：「和平框架」非協議 是台海無戰事的大氛圍

國民黨副主席蕭旭岑與智庫副董事長李鴻源10日於國民黨智庫開記者會說明國共智庫論壇成果，並強調對談內容無涉政治，主要是產業、技術面交流。對於國民黨主席鄭麗文提出過「和平框架」，蕭旭岑表示，那只是概念，不是什麼協議，而是指兩岸恢復交流，有互信基礎，就沒有任何國家認為台海會發生戰爭，這樣的大氛圍。

李鴻源表示，這次有40多位參與論壇，大部分都不是國民黨員，且幾乎沒有政治人物。主要談的是在能源與防災方面，如何與大陸營造雙贏？他指出，大陸數據與算力中心在世界上數一數二。台灣強項則是精準的圖資與良好的運作模式，希望將大陸的算力中心與台灣現有的模型結合，讓未來的防災不論在技術或管理上都能更精準。

有關兩岸論壇已達成共同意見，李鴻源表示，製造業方面，如何讓精密工業與 AI 結合，共建人工智慧與製造的創新聚落。醫療康養部分，針對偏鄉與老齡化社會，互助交流、培養人才，進行慢性病管理科研，並將中醫藥與人文路線結合，建構遠距醫療服務架構。

觀光交流方面，李鴻源指出，兩岸旅遊業發表了共同聲明，提出「三大核心利多」：一、精準開放，互利多元，大陸即宣布開放上海居民赴金門、馬祖旅遊。二、全面恢復海空客運直航，調度應由市場機制而非政治決定。三、轉型升級：重新定位小三通的新價值樞紐地位，推動精緻觀光，創造發展契機。

對於有媒體報導大陸全國政協主席王滬寧在閉門會中要求國民黨續擋軍購，才有後面的鄭習會。對此，李鴻源強調，他們在大陸談的，就與方才記者會簡報內容完全一樣，沒有多也沒有少，在場有產業界、醫療團體與觀光業者，可以跟任何一個人查證，相信他們的回答也是一模一樣。

蕭旭岑也奉勸躲在媒體後面的「國安人士」，已經放了很多篇錯誤的內容，先前還說鄭習會在農曆年前後，現在又說3月，以後恐怕還會有5月、6月的版本系列錯誤報導。

蕭旭岑提到參訪清華大學時，看到大陸正在研究AI解決癌細胞轉移、阿茲海默症與帕金森氏症問題，有AI之後數據累積很快，許多棘手問題可以得到突破，對許多需要的家庭來講，這是兩岸合作可解決的問題，這比政治口水重要，呼籲以民為念，不要每天抗中保台。

