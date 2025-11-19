蕭旭岑「一國兩區」硬要扯蔡英文 民進黨酸別再牽拖：自己沒嘴巴辯護？

記者劉秀敏／台北報導

國民黨中常委何鷹鷺因高調宣揚「早日統一」遭國民黨考紀會祭出停職處分，民進黨立委賴瑞隆則質疑，國民黨副主席蕭旭岑近日稱「一國兩區」更應被處分，蕭旭岑則稱「第一個講的是蔡英文不是我」，反嗆要民進黨主席賴清德先開除蔡英文。對此，民進黨發言人吳崢回應，請蕭旭岑不要再牽拖民進黨，當一個有肩膀的人，去為自己的說法解釋。

針對「一國兩區」爭議，蕭旭岑今（19）日受訪稱，2002年4月4日時任陸委會主委蔡英文，曾公開說中華民國憲法是一國兩區的架構不能調整，「第一個講的是蔡英文不是我，今天有民進黨立委說要處分我，請民進黨主席賴清德先開除蔡英文」。

吳崢則回應，講到兩岸關係，民進黨、賴政府以及台灣主流民意的看法非常一致，就是「中華民國跟中華人民共和國互不隸屬」，這是所有台灣人都非常清楚的現況。蕭旭岑代表國民黨講出了「一國兩區」，被罵翻之後，還要去提到蔡英文，「我是非常不能理解啦，蕭旭岑你自己沒有嘴巴嗎？你自己不會為自己的立場辯護嗎？」

吳崢痛批，蕭旭岑的說法讓台灣人民憤怒、不能接受，就自己想辦法去跟大家交代，扯蔡英文幹嘛？難道蕭旭岑都沒有辦法為國民黨的立場辯護，只能有事時又要請出蔡英文來幫忙？這正凸顯了，其實蕭旭岑及國民黨對他們當前的兩岸說法非常心虛。

吳崢重申，蔡英文還在任總統時，就已經提出了「四個堅持」的主張，也就是堅持自由民主的憲政體制、堅持中華民國與中華人民共和國互不隸屬、堅持中華民國主權不容侵犯、堅持台灣的前途要由全體台灣人民共同決定。民進黨的態度也非常一致，就是中華民國跟中華人民共和國互不隸屬。所以，請蕭旭岑不要再牽拖民進黨，當一個有肩膀的人，去為自己的說法解釋。

