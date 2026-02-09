蕭旭岑：對谷立言無冒犯之意 僅反映台灣人對軍購感受

（中央社記者劉冠廷台北9日電）國民黨副主席蕭旭岑稱，美國在台協會處長谷立言在美國國務院體系「只比科長大一點」，引發討論。蕭旭岑今天表示，他只是實話實說，沒有冒犯不敬之意，是希望谷立言能知曉許多台灣人對於軍購的感受。

蕭旭岑日前接受訪問表示，美國在台協會（AIT）處長谷立言（Raymond Greene）職級只比科長大一點。美國國務院對此表示，AIT處長是國務卿在台代表，充分代表美國政府的立場。

蕭旭岑中午接受網路節目專訪說，對任何人絕無冒犯之意，是希望谷立言能知曉許多台灣人對於軍購的感受。台美關係再好也要表達自己的立場、要相互尊重，一昧接受不見得換到尊重。

蕭旭岑表示，台灣具備民主體制，國會審理預算是體制運作。台灣需要軍購，但是必須合理、如期交貨，不能讓民進黨有上下其手的空間。總統賴清德不願意增加軍人待遇，顯見其輕蔑態度，如果谷立言也聽到台灣人的心聲，一定可以了解軍購沒過關，不是只有在野黨的責任，執政黨也要負責。

談到日前率團赴中參加國共智庫論壇交流，蕭旭岑說，如果去國共智庫論壇對國民黨選情是負面，民進黨也不用每天編故事。但結果顯示對國民黨是有加分，不然民進黨不會發動媒體、學者或側翼一直攻擊。

蕭旭岑也說，此行與中國大陸全國政協主席王滬寧會面時，他就當場表示，台灣民眾不希望發生戰爭衝突，希望和平解決爭端，王滬寧也給予善意，這就是和平氣氛，對整個台灣絕對是受歡迎的。民進黨如果沒有辦法做，在野黨很樂意幫台灣民眾爭取。

針對國民黨主席鄭麗文拋出「兩岸和平框架」主張，蕭旭岑指出，這是保護台海穩定與安全的設想，但必須等國民黨重新執政後才有可能實際展開。構想的核心在於兩岸若能在「各自的憲法與規定」之下進行互動，彼此可以承認「同屬一個國家、但目前處於分治狀態」的現實，進而維持台海的和平與穩定。

蕭旭岑表示，所謂「和平框架」應該是偏向模糊性質，而非具體、細節化的制度設計，且框架不等於協議。兩岸在各自憲法體制本來就有涵蓋對方的存在，因此台灣使用「大陸地區」與「台灣地區」概念，而中國大陸認為台灣屬於其地區之一，此認知基礎正是所謂「和平框架」的內涵。（編輯：林克倫、萬淑彰）1150209