蕭旭岑：會晤王滬寧未涉政治議題 為台灣產業找出路

（中央社記者劉冠廷台北10日電）國民黨副主席蕭旭岑日前率團訪中，會見中國全國政協主席王滬寧。蕭旭岑今天表示，此次與王滬寧會晤，沒有牽涉到政治性議題，國民黨是幫台灣產業找出路、幫台灣民眾找和平，不擔心被抹紅。

蕭旭岑2日偕同國民黨智庫「國家政策研究基金會」副董事長李鴻源率團訪問中國，參加國共智庫交流論壇活動，並於4日會晤王滬寧。蕭旭岑和李鴻源今天召開記者會，說明國共智庫論壇成果。

蕭旭岑說，這次「兩岸交流合作前瞻論壇」完全是做實事，帶著產業專家與學者到大陸，針對防災減災、觀光旅遊、醫療、產業、減碳、AI人工智能等領域，與大陸產官學界進行交流。發表15項共同意見，成效斐然。這是在為台灣產業找出路，為台灣重要領域尋找兩岸合作的平台與契機。

針對自由時報稱王滬寧會晤國民黨訪團時，提及「和平框架的基礎必須是以中國的統一為指針」，李鴻源說，此次參訪的內容是新能源與防災、新興產業及醫療康養合作等議題，沒有其他隱藏議題，他保證沒有再談其他事情。

蕭旭岑也說，此次與王滬寧會面，專家學者都在場，沒有任何一個字牽涉到政治性議題，媒體報導的是假消息，目的是要把國民黨打成中共同路人。國民黨是在幫台灣產業找出路，幫台灣老百姓找和平，不擔心被抹紅。

外傳美國總統川普可能在4月出訪中國，會晤中國國家主席習近平，媒體詢問，國民黨主席鄭麗文是否可能透過「鄭習會」影響「川習會」的談話內容。蕭旭岑說，他不認為世界上有任何人，可以影響美、中兩大強權談的議題，且川習會跟鄭麗文要訪問中國大陸沒有關係。

蕭旭岑說，目前沒有鄭麗文訪問中國大陸的確切訊息，若有進度會再跟外界報告。

至於國民黨是否為了促進「鄭習會」，以及待鄭麗文訪問美國後，再處理國防特別條例，蕭旭岑表示，國民黨主張合理的軍購，目前正在研擬相關修法，絕對沒有為了「鄭習會」而延後提出軍購條例版本。（編輯：蔡素蓉、謝佳珍）1150210