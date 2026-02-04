蕭旭岑：未來若國民黨重返執政會重啟平等互惠交流

（中央社記者吳睿騏桃園機場4日電）國民黨副主席蕭旭岑今晚率團自中國返台，他表示，此行成果豐碩，未來若國民黨能夠有機會重返執政，一定會重啟雙向、平等、互惠的交流。

蕭旭岑於2月2日至4日偕同國政基金會副董事長李鴻源與40名專家學者，前往北京出席由雙方智庫舉辦的「兩岸交流合作前瞻論壇」，4日上午中國全國政協主席王滬寧在人民大會堂會見蕭旭岑等人，訪問團下午則參訪北京清華大學。

蕭旭岑率領的訪問團在晚間11時許搭機返抵國門，對於媒體詢問如何看待國民黨主席鄭麗文說，應該禮尚往來也在台灣辦一次論壇。蕭旭岑接受聯訪表示，平等互惠一向是國民黨進行兩岸交流的宗旨，過去國民黨也邀請很多大陸重要客人來台，未來也希望能邀請大陸相關對口到台灣交流，因為現在民進黨不可能同意，如果國民黨有執政的時候，一定會重啟雙向、平等、互惠的交流。

蕭旭岑說，在李鴻源宣布15項共同意見後，大陸文旅部4日稍早宣布上海居民可以赴金門、馬祖自由行，這是個非常好第一步，雙方在關於民生關切的議題上建立起1個共識跟平台，能落實對兩岸百姓都有幫助，這正是目前台灣社會需要的，未來智庫在其他各領域、產業，也會加強跟大陸的溝通交流，除能降低緊張情勢，也展現國民黨務實、做實事的態度。

蕭旭岑指出，現在是第一步，「我們重啟睽違10年的智庫交流平台」，未來一步一步增加跟對岸的交流合作、互動，累積互信，「我相信更高層的1個接觸，將會水到渠成」。（編輯：楊昭彥）1150205