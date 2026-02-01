蕭旭岑、李鴻源出訪北京！國共會談目的全說了

即時中心／林耿郁報導

國民黨副主席蕭旭岑，以及黨智庫副董事長李鴻源，今（2）晨稍早現身桃園機場第二航廈，準備出發前往北京參加國共智庫論壇。行前受訪時，蕭旭岑特別強調，本次屬於「專業領域」交流，希望為台灣爭取生意；至於會見到哪些中國官員？「客隨主便」。

正式出發！蕭旭岑、李鴻源2人，稍早現身桃園機場，準備搭機前往中國。在接受媒體訪問時，蕭旭岑強調，這次主要是兩黨智庫之間的論壇，因此本次出訪重點，是明天一整天的論壇；至於後天會去清華大學參訪，參觀該校的兩個中心。

談及本次出訪的目的，蕭旭岑回應，本次都是專業領域議題，參與人士有專家學者，內容有觀光產業、精密機械、醫療、能源、防災等；本次出訪是為了台灣老百姓與對岸交流，針對專業領域，看看兩岸有沒有共識，未來可不可以合作。

媒體詢問「會促成鄭習會嗎？」蕭旭岑語帶保留，僅強調本次主要還是為了產業與台灣百姓安排的行程。國民黨要當台灣產業溝通者、老百姓的保護者，以及兩岸和平的締造者，這是此行的「重要使命」。

至於會不會見到中國國務院台灣辦公室主任宋濤？會見到哪些中方官員？蕭旭岑強調「客隨主便」，今天晚宴由中央台辦舉辦，國民黨尊重主人安排，「大家很快就會知道」。

近期國民黨主席鄭麗文「兩岸是家人」說法，掀起政壇議論；對此蕭旭岑立即回應「認同啊」，依據憲法規定，兩岸本來就不是兩個國家，歷史、文化、血緣、情感本就不該切割，「所以我們當然是親人，只是政治分歧沒有解決。」

對於國共兩黨同時宣布本次論壇消息，記者質疑「你們是不是講好了？」，蕭旭岑強調「當然」，這是兩黨共同舉辦的重要論壇，過去慣例都是這樣，且雙方都有默契，因此大家在同樣的時間共同宣布消息。

李鴻源受訪時也強調，本次團員「大部分都不是國民黨籍」，而是專家學者，以及相關領域的理事長、秘書長，「談的都是專業東西」，包括水利、防災、AI、精密機械、醫療、觀光旅遊等，都是台灣目前需要突破的問題。

「當然台灣有台灣的強項與弱點」，李鴻源認為「中國也是」，因此兩岸彼此有互補。希望透過交流平台，讓雙方展開良性互動，也替業者帶來生意，促進彼此互相了解，減少歧見，「慢慢營造和平氛圍，是論壇主要目的」；謝謝大家。





