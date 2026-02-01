蕭旭岑、李鴻源前往北京參加國共論壇 望促進兩岸良性互動

蕭旭岑與李鴻源2日一早現身機場。

中國國民黨副主席蕭旭岑與國政基金會副董事長李鴻源金（2日）早上連同團隊現身機場，準備前往北京參加睽違9年舉辦的兩岸交流合作前瞻論壇，現場連線記者方嘉琳。

國民黨副主席蕭旭岑和國家政策研究基金會副董事長李鴻源，連同專家學者團隊2日一早現身機場，準備前往北京參加俗稱「國共論壇」的兩岸經貿文化論壇。國共論壇是中國國民黨和中國共產黨聯合主辦的兩岸活動，2016年舉辦後就沒有辦過，今年是睽違9年再度舉辦。

蕭旭岑：「為了產業百姓，國民黨要當台灣產業的溝通者、百姓的保護者、兩岸和平的第造者，重要的使命。」蕭旭岑表示，民進黨執政10年，兩岸幾乎完全斷絕交流，這次的論壇將聚焦「觀光旅遊交流」、「產業交流合作」與「環境永續發展」等三大主題，希望能恢復兩岸交流，協助產業恢復生機，兩岸共同發展，達到互利互惠。

國政基金會副董事長李鴻源：「台有台的強，大陸有大的弱，彼此有互補的地方，大家可以良性互動。」李鴻源則指出，希望透過兩岸良性交流，互相瞭解，創造雙贏機制，達到像過去一樣的良性互動。





