蕭旭岑：綠只剩抗中牌 藍要堅守中華民國憲法

〔記者林欣漢／台北報導〕國民黨副主席蕭旭岑今日接受《千秋萬事》主持人王淺秋專訪，蕭旭岑認為，民進黨、賴清德總統只剩「抗中牌」能打，這個牌會從2026打到2028，從軍購到各項議題去逼迫在野黨表態是否愛台灣。國民黨的同志要站穩腳步、堅定信心，遵守中華民國憲法、台灣地區與大陸地區人民關係條例，在合憲合法的情況下進行兩岸交流，這也是台灣的主流民意，國民黨要堅定站在主流民意這一邊，2026、2028要團結一致。

蕭旭岑指出，大罷免被完封後，賴總統上週仍然宣布台灣要步入戰爭，憲訴法公投也是抗中保台牌，這個牌會從2026打到2028，雖然很多學者、輿論認為，民眾已經對抗中牌無感、麻木，他們還是要繼續推，並刺激、分化在野黨，從軍購到各項議題去逼迫在野黨表態是否愛台。

廣告 廣告

蕭旭岑說，國民黨是堅守中華民國憲法、反對步入戰爭的兩岸和平派；綠營則是違反中華民國憲法、要引戰把台海拖入戰火派。國民黨的同志要站穩腳步、堅定信心，遵守中華民國憲法是絕對沒有問題的。

蕭旭岑指出，民進黨若認為遵守中華民國憲法很為難，那為什麼不去修憲？不敢修憲就一起來遵守中華民國憲法，這樣才能維持台海和平。今年兩次大罷免遭到否決的結果，代表台灣的主流民意是站在我們這一邊的，唾棄抗中保台、民進黨專制獨裁反民主的作為，以及撕裂國人的行徑，主流民意是希望兩岸不要發生衝突、要和解對話，大家遵守中華民國憲法。

蕭旭岑強調，他就任國民黨副主席這一個月來，感到國民黨基層非常團結，他在各地看到擁戴國民黨新團隊的聲音非常多，大家都認為在民進黨執政下，台灣一直空轉，越來越危險，當國民黨能提出一個清晰的路線、具體的方法，以及對選民的承諾，國民黨如果執政，中華民國絕對安全、台海穩定，國民黨遵守中華民國憲法、台灣地區與大陸地區人民關係條例，在合憲合法的情況下進行兩岸交流，這也是台灣的主流民意，國民黨要堅定站在主流民意這一邊，2026、2028要團結一致。

【看原文連結】

更多自由時報報導

何鷹鷺「關鍵一問」成照妖鏡 民進黨：戳破國民黨政治詐術

街訪片》國民黨修法替中配參政解套！民眾嗆爆：放棄吧癡人做夢

民眾黨下車潮？朱蕙蓉怒斥黨「雙標」 今宣布退黨

禁日旅遊半個月！日本旅遊業1反應中國傻了

