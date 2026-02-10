蕭旭岑：與王滬寧會面未觸及政治性議題 不擔心被抹紅

國民黨副主席蕭旭岑、國民黨智庫副董事長李鴻源日前率團訪中，會見中國全國政協主席王滬寧。媒體報導指王滬寧在會中強硬定調「和平框架」的基礎必須以中國的統一為指針。蕭旭岑今天(10日)表示，此次會晤並未觸及政治性議題，媒體報導的假消息是要把國民黨打成中共同路人，但國民黨不擔心被抹紅。李鴻源也說他們沒有被授權談媒體報導的議題。

國民黨副主席蕭旭岑2日偕同國民黨智庫「國家政策研究基金會」副董事長李鴻源率團訪問中國，並於4日會晤中國全國政協主席王滬寧。蕭旭岑和李鴻源10日召開記者會說明。

針對自由時報報導指王滬寧會晤國民黨訪團時提及「和平框架」的基礎必須是以中國的統一為指針、不容模糊地帶，李鴻源表示，此次參訪的內容是新能源與防災、新興產業及醫療康養合作等議題，沒有其他隱藏議題(Hidden agenda)。他當場向媒體保證「沒有再談其他事情」，且他們也沒有被授權提媒體報導的議題。

蕭旭岑也表示與王滬寧會面時沒有任何一個字牽涉到政治性議題，媒體報導的是假消息，目的是要把國民黨打成中共同路人。蕭旭岑：『(原音)但是我還是要講，不要再放新聞假訊息，要把國民黨打成所謂的中共同路人、領旨辦事，我們不怕，我們是幫台灣產業找出路、幫台灣老百姓找和平，我們不會擔心這種抹紅。』

外傳美國總統川普可望在4月訪問中國北京並會晤中國國家主席習近平，媒體詢問國民黨主席鄭麗文是否可能透過「鄭習會」影響「川習會」的談話內容，蕭旭岑表示，他不認為世界上有任何人可以影響美、中兩大強權要談的議題，且「川習會」跟鄭麗文要訪問中國無關，目前也沒有鄭麗文訪問中國的確切訊息，若有進度會再跟外界報告。

至於黨中央是否是為了促進「鄭習會」以及待鄭麗文訪問美國後再處理國防特別條例 ？蕭旭岑表示，國民黨主張合理的軍購，目前正在研擬相關修法，絕對沒有為了「鄭習會」而延後提出軍購條例版本。

針對鄭麗文拋出的「和平框架」，蕭旭岑說明這是一個概念，希望兩岸重新恢復對話交流、重拾互信基礎，屆時就沒有任何一個國家會認為台灣將發生戰爭，「和平框架」就是在這個氛圍、兩岸堅持「九二共識」及「反對台獨」共同政治基礎下形成和平網。

至於蕭旭岑日前譏諷美國在台協會(AIT)處長谷立言(Raymond Greene)的職級「只比科長大一點」，蕭旭岑表示，他主要是傳達台灣人的心聲，台灣跟美國交情再好，也會有自己的立場，國民黨主張合理的軍購，他講了該講的話，沒有不敬之意。他也透露自己9日在日本天皇酒會遇到谷立言，彼此聊得很好，他也向谷立言致意。