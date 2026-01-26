蕭旭岑：藍白合是民意

民眾黨創黨主席柯文哲與立院民進黨團總召柯建銘密談，柯文哲透露，若綠讓《人工生殖法》過關，「總預算、軍購案我來處理」，使綠白合議題再起。（本報資料照片）

長期推動代孕解禁的民眾黨立委陳昭姿26日表示，自己於「雙柯」見面時並不在場，但認為柯文哲是快人快語，且朝野應坐下來討論非政治性的民生法案。（劉宗龍攝）

民眾黨創黨主席柯文哲先前為白委陳昭姿的《人工生殖法》代孕解禁，與立院民進黨團總召柯建銘密談，柯文哲透露，若綠讓《人工生殖法》過關，「總預算、軍購案我來處理」，使綠白合議題再起。國民黨副主席蕭旭岑26日解讀，柯文哲快人快語，相關發言要正面解讀，畢竟藍白合是被民意推著走，不是高層可以說變就變。

對於柯文哲擬用《人工生殖法》換總預算、軍購案，陳昭姿昨先表明，雙柯見面時她並不在場，但以柯文哲快人快語的行事風格，意思應該是「《人工生殖法》代孕解禁部分，以及在執政黨非常在意的總預算、軍購案，都應該有好好討論的空間。」

陳昭姿說，然而後來因《人工生殖法》幾乎沒辦法被理性討論，她也遭集體羞辱，讓柯文哲看了非常驚訝，所以大概是有感而發，覺得非政治性的民生法案應有機會坐下來協商。

蕭旭岑則肯定柯文哲跟民眾黨主席黃國昌都非常重要，一個是精神領袖、一個是現任主席，對藍白合及國民黨都是重要盟友，柯文哲是快言快語的人，（綠白）是否真的交換仍有待釐清，但應以他們實際做了什麼決策為基準。

蕭旭岑強調，藍白合民意是來自於賴清德總統上任以來無能濫權、賣台賣國行徑，激發藍白支持者高度不認同，「兩黨是被基層推著走，不是高層說要怎麼變就怎麼變」，而柯文哲快人快語個人風格強烈，應該用比較正面角度解讀，「若從負面角度解讀，就中了民進黨的計。」

立院民進黨團幹事長鍾佳濱則批評，要國防自主也要身體自主，柯文哲騙台灣人要拿最珍貴的身體自主權來維護國家整體的國防安全，「門都沒有！」相信台灣人不能理解，也不能接受這種詐騙行徑。