蕭旭岑「谷立言科長說」惹議 韓國瑜說公道話：基本尊重很重要

即時中心／顏一軒報導

國民黨副主席蕭旭岑6日受訪時稱，「美國在台協會（AIT）處長谷立言（Raymond Greene）在美國國務院（the U.S. State Department）體系中，只是比科長大一點而已，他搞不好連司長都還不是」，引發爭議。對此，立法院長韓國瑜近期在嘉義受訪時指出，他是執行美國利益、駐台機構最高負責人，因此基本的尊重還是很重要的。





關於蕭旭岑的說法，韓國瑜接受《TVBS》訪問時回應，AIT的谷立言處長，當然也有人批判他什麼，畢竟他是執行美國國家利益、在台灣駐台最高機構的負責人，「我想基本的尊重是很重要的」。

AIT處長谷立言。（圖／翻攝自AIT臉書）

高雄市長陳其邁則認為，外交不管是在實質工作的推動，或在整個各項的協議合作，包括安全、經濟、文化、觀光等各式各樣的往來，都是非常重要的工作；尤其在官方外交處境困難的情況下，對於支援台灣的朋友，都應能互相彼此尊重。

高雄市長陳其邁。（資料照／高市府提供）

陳其邁感嘆，以「科長」稱呼是一種非常不禮貌的行為，應該能夠實質的推動外交，然後在互動上更彼此尊重，不應用所謂貶義或是情緒性的字眼，「我覺得大可不必」。

國民黨主席鄭麗文則稱，她擔心的是下情是不是能如實上達，而且重視每個與美方溝通的機會，美國也非常希望她能親自到華府，跟大家做更進一步深入的對話跟溝通。

國民黨主席鄭麗文。（圖／民視新聞資料照）





