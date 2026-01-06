蕭旭岑：賴將清算在野大抓人

國民黨副主席蕭旭岑。（趙雙傑攝）

民眾黨主席黃國昌即將卸任立委，卻傳出可能因貪汙案遭約談，國民黨副主席蕭旭岑6日分析，賴清德總統之所以對總預算卡關有恃無恐，是打算開始利用司法「大抓人」，藉各種司法案件抓走在野黨立委，也改變民眾黨權力結構，扭轉立法院席次、推「綠白合」；綠營則反批，國民黨別以自己過去的醜陋歷史，套用在今日民主台灣。

蕭旭岑昨指出，黃國昌若還有立委身分，會期間檢調要發動逮捕或羈押，需要立法院同意，但2年條款將屆，黃卸任立委後就沒有保護傘，依民進黨近年來做法，透過特定媒體放話，檢調再開始搜，黨檢媒結合，「民眾黨前後2任主席都被調查羈押，將非常嚴重。」

此外，蕭旭岑擔心，前民眾黨主席柯文哲案預計3月26日宣判，法界盛傳至少被判10年，如果民眾黨前後任主席都中箭落馬，權力核心中空，藍白合還能繼續進行嗎？親民進黨勢力會不會站上權力核心，變成綠白合？新一批白委即將進立法院，前述狀況今年都可能發生。

蕭旭岑認為，這就是賴清德在盤算的，要破解藍白合，轉移民眾黨力量；他也提到，國民黨不少立委同樣遭鎖定，既然無法罷免掉，就動用司法抓起來，賴對總預算卡關有恃無恐，就是想透過司法羈押在野黨立委、改變民眾黨，推綠白合，扭轉立法院席次。

蕭旭岑進一步預言，若賴總統無法透過司法手段讓民進黨取得國會多數，今年很可能「硬幹」，全面緊縮兩岸交流，以「前往境外敵對勢力為由」，用行政命令在內政部移民署限制立委出境，「今年將進入行政命令取代立法的恐怖年。」

民進黨發言人韓瑩反批，半年前有位國民黨的發言人信誓旦旦地說，大罷免結束後，賴清德就會宣布戒嚴，試問現在的台灣戒嚴了嗎？她強調，唯一在台灣宣布過戒嚴的政黨就是國民黨，請國民黨不要再以自己過去的醜陋歷史，套用在現今的民主台灣。