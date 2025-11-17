蕭旭岑：鄭麗文兩岸路線回歸「一中憲法、一國兩區」與馬英九無不同

[FTNN新聞網]記者孫偉倫／台北報導

國民黨副主席蕭旭岑過去是馬英九基金會執行長，現在接任副主席後，外界好奇兩者之間對兩岸政策主張的立場是否有所不同，蕭旭岑今（17）日表示，馬英九前總統的立場跟國民黨的立場本來就沒有什麼差距，馬英九也當過國民黨主席，馬跟鄭都是依照國民黨的黨章、政綱來處理各項的事務，不會有太大的扞格。

蕭旭岑今日接受媒體人黃光芹在《中午來開匯》節目專訪，被問及對於馬英九當選2008中華民國總統時，兩岸路線是「不統、不獨、不武」，馬現在還堅持這個路線嗎，跟現在鄭麗文主席的路線，有沒有什麼大不同？

廣告 廣告

蕭旭岑強調表示，沒有不一樣。鄭麗文自己受訪也講得很清楚，她的路線就是回歸中華民國憲法，回歸中國國民黨的黨章、政綱、各項的綱領。國民黨的中華民國憲法就是「一中憲法」，只有回到憲法，包含「一國兩區」的規定，我們才能夠確保跟大陸有共同政治基礎，而「一國」就是中華民國。

針對外界關注他日前在中國大陸與國台辦主任宋濤的會面是否出自鄭麗文指派，蕭旭岑回應，自己在她上任前人就已在大陸，不是鄭指派的。他說，當時在中國大陸有很多行程，從廣東、北京到陝西、天津出席許多活動，在北京清華大學演講時，才接獲鄭麗文徵詢，出任中國國民黨副主席。

談及行程細節，蕭旭岑指出，非常感謝大陸方面的重視，後來到天津出席「津台會」，也就是天津與台灣之間投資與經貿的會議時，對方就以「中國國民黨候任副主席」身分接待，宋濤還專程從北京到天津與他會面。他說，鄭麗文的說法並沒有錯，自己是在大陸期間才接獲徵詢，後續參加活動時，大陸方面提高規格、非常重視，也代表對鄭麗文的重視，對新國民黨領導團隊的重視。

對於副主席張榮恭在對岸重申國民黨原汁原味的九二共識立場，蕭旭岑也重申，鄭麗文兩岸路線就是依據中華民國憲法、黨章、政綱，這也是原汁原味的九二共識。

蕭旭岑說明，自己與宋濤見面時還不是國民黨副主席，只是「候任」，當時的安排更多是表達大陸方面的善意與對新領導團隊的重視；而如今張榮恭已經是經過全代會通過就任的副主席，這次到上海與宋濤會面，等於是代表新的國民黨中央、代表鄭麗文主席在就任之後，第一次到大陸去跟國台辦主任見面，因此具有很不同的意義。



更多FTNN新聞網報導

未來選舉將是「抗中保台」或「一中保台」選擇 外媒定調鄭麗文「統一女神」前藍委陳學聖憂：準備好接受嗎？

幕後／鄭麗文黨主席「訪中行」不是光喊喊 研判最近成行時間可落在「這時段」

觀察／拜共諜、喊話見習近平與高市早苗爭議連發 藍營不滿鄭麗文「主旋律都在兩岸」

